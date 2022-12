Lyžařka Janatová doběhla na SP v Lillehammeru třináctá, Novák byl čtrnáctý

Lillehammer (Norsko) - Běžkyně na lyžích Kateřina Janatová obsadila na Světovém poháru v Lillehammeru 13. místo v závodě na deset kilometrů volnou technikou. Jen o příčku hůře skončil mezi muži na stejné trati Michal Novák. Další česká reprezentantka Tereza Beranová bodovala na 41. místě. Závod žen vyhrála Američanka Jessie Digginsová, mužům v Norsku dominovali domácí běžci v čele s Iverem Andersenem.

Janatová za Digginsovou zaostala o 41,5 sekundy, Beranová ztratila 2:19 minuty. Lepší z českých závodnic dnes zahajovala sezonu, protože úvodní závody v Ruce vynechala. Byla nadšená. "Dneska to za mě bylo skvělé. Cítila jsem se moc dobře," pochvalovala si v nahrávce pro média.

Pomohlo jí, že se ve druhém a třetím kole držela Švédky Fridy Karlssonové, která skončila osmá. "Trošku jsem za ní šetřila síly a pak jsem mohla udělat ještě lepší závěr. Poslední kilometr jsem začala finišovat a získala jsem několik pozic. Vyrovnala jsem si maximum v distančním závodě, takže jsem moc ráda," ocenila Janatová, jenž byla třináctá ve stejné disciplíně předloni v Novém Městě.

Druhé místo za vítěznou Američankou vybojovala s odstupem 3,8 sekundy Němka Katharina Hennigová. Třetí skončila Heidi Wengová z Norska, která ztratila 15,4 sekundy.

Vedení v průběžném pořadí seriálu SP se ujala Tiril Udnes Wengová. Norka doběhla před domácím publikem sedmá a o tři body v hodnocení předstihla dnes osmou Fridu Karlssonovou ze Švédska.

Domácí reprezentanti obsadili v první desítce devět míst, jejich nadvládu narušil jen na čtvrtém místě Brit Andrew Musgrave. Dvaadvacetiletý Andersen proměnil ve vítězství svůj druhý start v SP, druhého Didrika Tönsetha porazil o 2,8 sekundy. Třetí skončil Hans Christer Holund.

Novák na vítěze ztratil 32,4 sekundy a o místo vylepšil své maximum v této sezoně. V průběžném hodnocení seriálu udržel 11. příčku.

Dosavadní lídr Světového poháru Johannes Hösflot Klaebo, jenž vyhrál všechny tři závody úvodní zastávky ve finské Ruce, do závodu nenastoupil a přišel o žlutý dres. V čele průběžného pořadí ho vystřídal dnes šestý krajan Paal Golberg.

Závody SP v běhu na lyžích v Lillehammeru (Norsko):

Muži - 10 km volně:

1. Andersen 21:12,6, 2. Tönseth -2,8, 3. Holund (všichni Nor.) -9,1, 4. Musgrave (Brit.) -12,5, 5. Moseby -16,4, 6. Golberg (oba Nor.) -20,2, ...14. Novák (ČR) -32,4.

Průběžné pořadí SP (po 4 z 32 závodů): 1. Golberg 367, 2. Klaebo (Nor.) 315, 3. Pellegrino (It.) 248, 4. Nyenget (Nor.) 242, 5. Musgrave 241, 6. Holund 231, ...11. Novák 190, 48. Černý 54, 78. Šeller 18, 93. Fellner (všichni ČR) 9.

Ženy - 10 km volně:

1. Digginsová (USA) 23:49,5, 2. Hennigová (Něm.) -3,8, 3. H. Wengová (Nor.) -15,4, 4. Anderssonová (Švéd.) -15,5, 5. Kalvaaová (Nor.) -15,9, 6. Carlová (Něm.) -21,8, ...13. Janatová -41,5, 41. Beranová (obě ČR) -2:19,0.

Průběžné pořadí SP (po 4 z 32 závodů): 1. T. U. Wengová (Nor.) 330, 2. Karlssonová (Švéd.) 327, 3. Anderssonová 280, 4. Hennigová 267, 5. H. Wengová 250, 6. Digginsová 239, ...32. Beranová 82, 42. Janatová 56, 51. Antošová 44, 76. Nováková (obě ČR) 8.