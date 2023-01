Lyžařka Dubovská se chystá na slalomy v Záhřebu, kvůli teplu budou možná kratší

Záhřeb - Lyžařka Martina Dubovská se chystá na slalomy Světového poháru v Záhřebu, kde se bude závodit ve středu a ve čtvrtek. V chorvatské metropoli je aktuálně velké teplo, takže trenér české reprezentantky Mislav Samaržija očekává zkrácení tratě. Dubovská na svazovém webu řekla, že by jí to mohlo vyhovovat.

V Chorvatsku je Dubovská od pondělka. "Dole v Záhřebu je 17 stupňů. Trenér mi říkal, že asi budou zkracovat trať, jelikož nemají dostatek sněhu. Tak uvidíme, co z toho bude," řekla třicetiletá reprezentantka.

V Záhřebu elitní světové slalomářky závodí pravidelně a Dubovská tamní svah považuje za velkou výzvu. "Je to jeden z nejdelších slalomů vůbec. Ale teď, jak bude zkrácený, tak si myslím, že by mi mohl sedět. Udělám všechno pro to, abych si to užila a předvedla dvě dobré jízdy. A aby byly co nejvíce podobné té druhé v Semmeringu," zavzpomínala Dubovská na poslední slalom SP, při kterém se 29. prosince posunula ze šestnáctého místa po prvním kole až na desátou příčku. Zopakovala tak sezonní maximum ze Sestriere.

Po závodě v Semmeringu měla Dubovská několik dní volno. "Potom jsme jeli do rakouského Obdachu, kde jsme trénovali na Nový rok a den poté. Trošku jsem si zajezdila i na obřačkách," popsala svůj program lyžařka, která je v této sezoně třináctá v hodnocení slalomu.

Slalomy v Záhřebu mohou přinést vyrovnání rekordu Američanky Lindsey Vonnové, která je s 82 výhrami nejúspěšnější ženou v historii Světového poháru. Bude na něj útočit její krajanka Mikaela Shiffrinová, která při slalomu v Semmeringu zaznamenala jubilejní 80. vítězství.