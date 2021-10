Lyžař Krýzl zapracoval na kondici a chce uspět na olympiádě v Pekingu

Praha - Lyžař Kryštof Krýzl zapracoval na kondici a chce uspět na únorových zimních olympijských hrách v Pekingu. Zkušený specialista na technické disciplíny, který v úterý oslavil pětatřicáté narozeniny, by se také rád vrátil na bodované pozice ve Světovém poháru. Ty mu unikají od března 2017.

Na letošním mistrovství světa v Cortině d'Ampezzo byl Krýzl devatenáctý v obřím slalomu. Na olympijských hrách závodil třikrát, debutoval v Turíně 2006. Jeho maximem je sedmnácté místo ze superkombinace z Vancouveru 2010. O poslední olympiádu v roce 2018 v Pchjongčchangu ho připravilo zranění kolena.

V zimě by se rád pod pět kruhů vrátil. "Olympiáda je pro mě prioritou, takže se závodní kalendář bude hodně přizpůsobovat právě Pekingu. Chci na olympiádu jet závodit a bojovat, ne se jenom zúčastnit. Budu spokojený s jakýmkoliv umístěním, které potvrdí, že mám výkonnost jezdit mezi těmi nejlepšími. Kdyby to byla umístění do patnáctky, tak to bude super. Rád bych taky zabodoval ve svěťáku, myslím si, že letos na to výkonnost díky solidní přípravě mám," uvedl v rozhovoru na svazovém webu.

Hodně se zaměřil na kondici. "Loni jsem cítil, že mi chybí fyzička a síla, nejspíše po prodělaném covidu. Před sezonou jsem vážil o deset kilo méně než v předchozích letech. Přes léto jsme se na tom proto snažili zapracovat. Myslím si, že úspěšně, tak uvidíme," přiblížil.

Místo tradičního soustředění na jižní polokouli trénoval ve Švýcarsku. "Bylo to sice poněkud organizačně náročnější i vzhledem ke shánění ubytování a podobně, ale nakonec vše bylo v pohodě a podmínky v Saas-Fee byly skvělé," ocenil.

V českém reprezentačním týmu je matadorem. Mladší závodníci ho motivují. "Mají jiný přístup k tréninku a vlastně i k životu. Spoustu věcí na rozdíl ode mě zkrátka neřeší. Jsou situace, kdy bych si řekl, že míra rizika je už moc velká a nešel do nich. Pak ale přijdou kluci, jako třeba 'šílenec' Honza Zabystřan, a mně to nedá a jdu do toho s nimi. Myslím si, že člověk, pokud se chce zlepšovat, musí vystoupit ze své komfortní zóny a posouvat své hranice," svěřil se osmý muž ze slalomu z MS 2009.

Vnímá ale, že se na světových závodech prosazují i jeho vrstevníci. "Mám pocit, že je patrný trend, kdy se hodně daří i starším závodníkům. V minulosti se do sportovního důchodu odcházelo mnohem dříve a teď jsou tu dva extrémy. Je hodně mladých a dobrých závodníků, a zároveň i těch starších, kteří jsou taky skvělí. Mladí jdou do všeho s čistou hlavou, na druhou stranu ti starší mají zkušenosti. Poslední dva tři roky mi přišlo, že konkurence je největší, co kdy byla," komentoval stav současného sjezdového lyžování.