Lyžař Černý skončil desátý ve sprintu SP v Drammenu, vyhrál favorit Klaebo

Drammen (Norsko) - Ondřej Černý jako jediný z českých lyžařů postoupil do semifinále sprintu Světového poháru v norském Drammenu a v závodě klasickou technikou celkově obsadil desátou příčku. Další čtyři reprezentanti včetně čtvrtého muže z nedávného MS v Planici Michala Nováka vypadli ve čtvrtfinále. Barbora Antošová nepostoupila z kvalifikace. Vyhráli favorizovaný Nor Johannes Hösflot Klaebo a jeho krajanka Kristine Stavaas Skistadová.

Černému, jenž se do vyřazovacích jízd dostal ze 22. místa, se vydařila čtvrtfinálová jízda. Nenašel v ní přemožitele a postoupil do semifinále. Tam se dlouho držel ve hře o postup, ale v cílové rovince byla většina soupeřů rychlejších a z pátého místa se Černý do finále nedostal. Konečná desátá příčka je jeho druhým nejlepším výsledkem v seriálu po únorovém osmé místě ve sprintu v Toblachu.

Novák v závěru světového šampionátu ve Slovinsku onemocněl a při dnešním návratu do SP se výrazněji neprosadil. Jako šestadvacátý postoupil do čtvrtfinále, ale pak v něm obsadil poslední, šestou příčku. Byl klasifikován na 29. místě.

Čtvrtý byl ve čtvrtfinále Luděk Šeller. Ten doplatil na hromadný pád trojice závodníků, kdy se mu pod nohy připletl Francouz Jules Chappaz, a byl daleko od postupu. Ve výsledkové listině uzavřel druhou desítku.

Mužskému závodu dominoval Klaebo, který vyhrál devětadvacátý z posledních 33 sprintů SP. Ve finále nechal o 1,79 sekundy za sebou krajana Erika Valnese a městský sprint v Drammenu vyhrál počtvrté. Naposledy zde triumfoval před třemi lety, loni chyběl kvůli nákaze koronavirem.

Na dvě finálové účasti z tohoto ročníku Světového poháru nenavázala Tereza Beranová. Ve čtvrtfinále tentokrát nepředvedla svůj obvykle silný závěr a obsadila nepostupovou pátou příčku, což znamenalo 17. místo. Šestá skončila ve své úvodní vyřazovací jízdě Kateřina Janatová, která se zařadila na 29. příčku.

Druhé vítězství ve Světovém poháru si připsala Skistadová, jež ve finále předčila o více než sekundu Švédku Jonnu Sundlingovou. Třetí byla Norka Tiril Udnes Wengová.

SP v běhu na lyžích v Drammenu (Norsko) - sprint klasicky:

Muži: 1. Klaebo 2:31,68, 2. Valnes (oba Nor.) -1,79, 3. Jouve (Fr.) 2,13, 4. Evensen -2,20, 5. Hjelmeset -2,66, 6. Northug (všichni Nor.) -4,81, ...10. Černý - vyřazen v semifinále, 20. Šeller, 29. Novák (všichni ČR) - oba vyřazeni ve čtvrtfinále.

Průběžné pořadí SP (po 26 z 31 závodů): 1. Klaebo 2158, 2. Golberg (Nor.) 1934, 3. Pellegrino (It.) 1329, 4. Holund 1218, 5. Krüger 1116, 6. Tönseth (všichni Nor.) 1109, ...11. Novák 814, 41. Černý 334, 66. Šeller 192, 124. Fellner (ČR) 53.

Ženy: 1. Skistadová (Nor.) 2:49,39, 2. Sundlingová (Švéd.) -1,22, 3. T. U. Wengová (Nor.) -1,83, 4. Gimmlerová (Něm.) -2,16, 5. Amundsenová (Nor.) -4,56, 6. Kernová (USA) -9,68, ...17. Beranová, 29. Janatová - vyřazeny ve čtvrtfinále, v kvalifikaci 32. Antošová (všechny ČR).

Průběžné pořadí SP (po 26 z 31 závodů): 1. T. U. Wengová (Nor.) 173, 2. Digginsová (USA) 1588, 3. Niskanenová (Fin.) 1492, 4. Brennanová (USA) 1363, 5. Karlssonová (Švéd.) 1220, 6. Fähndrichová (Švýc.) 1143, ...25. Janatová 645, 39. Razýmová 360, 42. Beranová 341, 83. Antošová 91, 122. P. Nováková 25, 148. A. Nováková (všechny ČR) 6.