Lyon vyřadil v Lize mistrů Manchester City

Lisabon - Fotbalisté Lyonu ve čtvrtfinále Ligy mistrů v Lisabonu překvapivě porazili favorizovaný Manchester City 3:1 a ve středečním semifinále narazí na Bayern Mnichov.

Olympique poslal do vedení ve 24. minutě Maxwel Cornet. V 69. minutě vyrovnal Kevin De Bruyne, ale střídající Moussa Dembélé na konci utkání dvěma góly během osmi minut rozhodl.

"Dnes se na nás i na mě osobně proti City opět usmála štěstěna. Myslím, že by se mělo pamatovat na tvrdou práci, kterou jsme jako tým odvedli. To, kde jsme, není žádná náhoda. Dali jsme do toho hodně úsilí a energie," řekl Cornet v televizním rozhovoru.

Francouzský tým se dostal mezi nejlepší čtyřku elitní soutěže podruhé v historii a poprvé po deseti letech. City s trenérem Pepem Guardiolou ani na čtvrtý pokus nepostoupili v Lize mistrů do semifinále.

"Jednou to zlomíme a do semifinále se dostaneme. Druhý poločas byl OK, byli jsme ve hře. Měl jsem pocit, že jsme hráli lépe. Ale v téhle soutěži musíte být perfektní, což jsme nebyli," prohlásil španělský kouč Guardiola.

Lyon, který v osmifinále vyřadil jiného giganta Juventus Turín, držel krok také s anglickým vicemistrem a po dvaceti minutách otevřel skóre. Marcal nákopem z vlastní poloviny vysunul Toka Ekambiho, toho ubránil García, ale dorážející Cornet z hranice šestnáctky překonal vyběhnutého brankáře Edersona.

Útočník z Pobřeží slonoviny potvrdil, že se mu proti City nebývale daří. Cornet ve třetím vzájemném zápase v Lize mistrů dal manchesterskému soupeři už čtvrtou branku.

"Citizens" v závěru poločasu získali převahu a sahali po vyrovnání, ale pevná obrana francouzského outsidera v čele s brankářem Lopesem tlaku odolala.

Manchesterský tým se i po změně stran snažil dobývat defenzivu Lyonu, kterou však dlouho nedokázal ničím překvapit. Až v 69. minutě Sterling připravil dobrou pozici De Bruynemu a belgický záložník vyrovnal umístěnou střelou k tyči. O chvíli později Olympique podržel Lopes proti Jesusově ráně.

Lyon deset minut po vyrovnání z první větší šance ve druhém poločase skóroval. Aouar vyslal do samostatného úniku střídajícího Dembélého, jenž tváří v tvář Edersonovi nezaváhal. Branku potvrdil videorozhodčí, přestože se zdálo, že se míče dotknul v ofsajdu stojící Toko Ekambi.

Odpovědět mohl Sterling, ale z malého vápna v ideální pozici přestřelil odkrytou branku. V 87. minutě minutě Ederson neudržel Aouarovu střelu a Dembélé zblízka stvrdil nečekaný postup Lyonu. Francouzský útočník zaznamenal své první góly v tomto ročníku Champions League. Olympique v LM ani na třetí pokus se City neprohrál.

"Jiný rok, stejný příběh. Myslím, že v první půli jsme nehráli dobře. Začali jsme pomalu, neměli moc možností, ale ve druhém poločase jsme hráli opravdu dobře...Je škoda, že jsme vypadli takhle," uvedl De Bruyne.

Poprvé od ročníku 1995/96 nebude v semifinále žádný anglický a španělský celek, protože druhou dvojici tvoří Lipsko a Paris St. Germain. Tři ze čtyř semifinalistů mají německého trenéra.

Manchester City - Olympique Lyon 1:3 (0:1)

Branky: 69. De Bruyne - 79. a 87. Dembélé, 24. Cornet. Rozhodčí: Makkelie - Diks, Steegstra - Kamphuis (video, všichni Niz.). ŽK: Fernandinho, Rodri - Dubois, Marcelo. Bez diváků.

Manchester: Ederson - Walker, E. García, Laporte, Cancelo - Fernandinho (56. Mahriz), Gündogan, Rodri (84. D. Silva) - De Bruyne, Jesus, Sterling. Trenér: Guardiola.

Lyon: Lopes - Denayer, Marcelo, Marcal - Dubois (74. Tete), Caqueret, Bruno Guimaraes (70. Mendes), Aouar, Cornet - Depay (75. Dembélé), Toko Ekambi (87. Reine-Adélaide). Trenér: R. Garcia.