Lukašenko výslovně zakázal zatčení známé 73leté demonstrantky

Ilustrační foto - Alexandr Lukašenko 23. září 2020 složil přísahu a již pošesté za sebou nastoupil do funkce běloruského prezidenta. ČTK/AP/Maxim Guchek

Minsk - Dlouholetý běloruský vůdce Alexandr Lukašenko dnes výslovně zakázal zatčení 73leté aktivistky Niny Baginské, která se díky své neúnavné účasti na demonstracích stala jedním ze symbolů protestů, informuje server Meduza s odkazem na video zveřejněné telegramovým kanálem Pul Pervogo. Lukašenko se o aktivistce vyjádřil jako o ženě, které si do jisté míry váží díky tomu, že bojuje za své přesvědčení. Zároveň ale vysvětlil, že ji potřebuje jako "dekoraci".

"Hlavně si dávejte pozor, abyste nesebrali Ninu Baginskou. Jestli sebereme Ninu Baginskou, tak přijdeme o opozici a nebude komu nadávat (...) No, je skvělá. Je to přesvědčený člověk (...) Ano, její názory se kardinálně rozchází s našimi. Ale je to přesvědčený člověk, který musí v každém případě zůstat v ulicích, jinak zmizí dekorace," řekl dnes Lukašenko.

Nina Baginská se účastní protestních akcí od roku 1988, ale popularitu si vysloužila především během letošních protestů, které vypukly po srpnových prezidentských volbách. Když šla v srpnu po ulici s bílo-červenou historickou běloruskou vlajkou, kterou používají protivládní demonstranti, pokusil se ji zastavit příslušník speciálních policejních jednotek. Baginská ho ale odbyla slovy "Procházím se". Tato situace se stala inspirací pro internetové memy a věta "Procházím se" se stala heslem platformy, která slouží k sčítání účastníků protestů.

Baginská byla kvůli své účasti na demonstracích několikrát zadržena. Příslušníci bezpečnostních orgánů jí několikrát zabavili její bílo-červenou vlajku, Baginská se ale pokaždé znovu objevila na demonstraci se zbrusu novou.