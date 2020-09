Lukašenko údajně žádal Putina o zbraně, Peskov to popřel

Minsk/Moskva - Běloruský prezident Alexandr Lukašenko dnes podle některých médií řekl, že při pondělním setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Soči požádal o dodávky nových typů zbraní. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov to ale o něco později popřel.

"Požádal jsem také ruského prezidenta o některé druhy zbraní. Řekl jsem mu, že až přijede, uvidíme, co a kde musíme skutečně posílit, pokud jde o svazový stát. Není se čeho bát, jsme připraveni jít do toho," citovaly agentury vyjádření Lukašenka po jeho setkání s ruským ministrem obrany Sergejem Šojguem v Minsku. O jaké zbraně konkrétně by mělo jít, neupřesnil.

Putinův mluvčí o několik hodin později na dotazy novinářů popřel informaci o tom, že Lukašenko ruského prezidenta žádal o nové ruské zbraně. "Obecně existuje mnoho součinností mezi vojensko-průmyslovými komplexy obou zemí, což je celkově součástí našich bilaterálních vztahů. Ale pokud jde o formulaci toho dotazu (požádal Lukašenko Putina o nové zbraně?), pak ne," prohlásil Peskov.

Autoritářský běloruský prezident, který v zemi již šestý týden čelí masovým protestům kvůli svému zpochybňovanému vítězství v prezidentských volbách, Šojgua ujišťoval, že "Minsk je s to udržet situaci nejen v Bělorusku, ale i podél našich hranic" (svazového soustátí).

"Nemusíte pochybovat o naší spolehlivosti, pokud jde o obranu naší společné vlasti - od Brestu po Vladivostok. Nedávné události nás ještě více vedou k tomu, abychom drželi spolu a aby se v žádném případě nepodařilo vrazit klín mezi nás všem těm, kdo s tím počítali a počítají," citovala Lukašenka agentura RIA Novosti.

Putin usiluje o užší vazby s Běloruskem v rámci svazového soustátí dlouhodobě. Lukašenko to dosud odmítal a obviňoval Moskvu, že chce Bělorusko pohltit. Jeho současná pozice je ovšem oslabená právě kvůli protestům proti výsledkům prezidentských voleb. Běloruská opozice se proto obává, že Lukašenko je ochoten jít Putinovi na ruku a oslabit svrchovanost země výměnou za to, že mu šéf Kremlu pomůže udržet se u moci.