Lukašenko: Rusko začalo s přesunem jaderných zbraní do Běloruska

Moskva/Minsk - Rusko už začalo s přesunem nestrategických jaderných zbraní do Běloruska, oznámil dnes běloruský vůdce Alexandr Lukašenko podle ruské televizní stanice Pervyj kanal. Stalo se to poté, co ministři obrany Běloruska a Ruska Viktar Chrenin a Sergej Šojgu dnes podepsali dokument o rozmístění tohoto typu zbraní v Bělorusku. Spojené státy to, že Rusko smí v Bělorusku rozmístit taktické zbraně, odsoudily.

Lukašenko uvedl, že ho ruský prezident Vladimir Putin informoval, že podepsal výnos týkající se rozmístění nestrategických jaderných zbraní. Dodal, že Putin přijal rozhodnutí v návaznosti na to, na čem se spolu dohodli ústně. "Měli jsme připravit sklady a tak dále. To jsme udělali, takže přemisťování jaderné munice už začalo," uvedl také Lukašenko. Na doplňující otázku, zda tyto zbraně už v Bělorusku jsou, odpověděl: "Je to možné. Přijedu a uvidím". Podle agentury Belta také řekl, že Bělorusko garantuje jejich bezpečnost.

Rusko až dosud jaderné zbraně mělo jen na svém území či na svých plavidlech a letounech. Šojgu při dnešní schůzce se svým běloruským protějškem řekl, že Rusko jaderné zbraně Bělorusku nepředá, ale ponechá si nad nimi kontrolu.

Mluvčí amerického ministerstva zahraničí Matthew Miller dnes řekl, že Washington "ostře odsoudil" souhlas Běloruska s tím, aby Rusko na jeho území rozmístilo nestrategické jaderné zbraně. USA nicméně nevidí důvod k úpravám své vlastní jaderné doktríny. Uvedl také, že podle Spojených států nic nenasvědčuje tomu, že se Rusko chystá jadernou zbraň použít.

Taktické jaderné zbraně s menší výbušnou silou jsou určené pro využití na bojišti a nejsou tak ničivé jako strategické jaderné zbraně.

Bělorusko je nejbližším spojencem Ruska, které už 15 měsíců vede válku proti Ukrajině. Své vojáky do bojů sice Minsk nevyslal, ale poskytl Rusku k útoku proti Ukrajině své území. V počáteční fázi invaze odtud ruská vojska vedla ofenzivu na Kyjev.