Lukašenko nejprve odmítl nové volby, pak je slíbil po nové ústavě

Minsk - Běloruský prezident Alexandr Lukašenko, který nyní čelí největším protestům za celých 26 let svého autoritářského vládnutí, dnes nejprve znovu odmítl volání opozice po nových prezidentských volbách, později ale podle ruské tiskové agentury RIA Novosti možnost jejich konání připustil - ovšem až po přijetí nové ústavy. Lukašenkova hlavní soupeřka Svjatlana Cichanouská mezitím prohlásila, že je připravená postavit se do čela národa.

O situaci v zemi ležící mezi Ruskem a východním okrajem Evropské unie budou ve středu jednat nejvyšší představitelé členských států EU. V úterý se Běloruskem bude podle šéfa české diplomacie Tomáše Petříčka zabývat česká Bezpečnostní rada státu. Americký prezident Donald Trump novinářům řekl, že v Bělorusku panuje hrozná situace, kterou USA bedlivě sledují

Protesty v Bělorusku propukly po prezidentských volbách z neděle 9. srpna, po kterých úřady pošesté vyhlásily Lukašenka vítězem, tentokráte s více než 80 procenty hlasů. Značná část Bělorusů ale tento výsledek odmítá jako zfalšovaný a za skutečnou vítězku pokládá Cichanouskou, která pod tlakem úřadů odjela do Litvy.

"Bude to tak, chlapi. Musíme přijmout novou ústavu (...) a tu byste měli schválit v referendu, protože i předchozí ústavu jsme přijali v referendu. A po nové ústavě - pokud si to budete přát - lze uspořádat volby - parlamentní, prezidentské i místní," řekl Lukašenko při návštěvě minské továrny MZKT, kterou vysílala v přímém přenosu státní televize.

Dříve dnes přitom Lukašenko prohlásil, že k novým prezidentským volbám jej nepřimějí ani výzvy opozice, ani protesty proti falšování voleb. "Nikdy byste neměli předpokládat, že udělám něco pod tlakem," řekl a zdůraznil: "Nové volby nebudou, dokud mě nezabijete."

Prezidentovo odmítavé vyjádření následovalo krátce poté, co Cichanouská z litevského exilu vzkázala, že je připravená převzít zodpovědnost a postavit se do čela národa. Bělorusko by podle jejích slov mělo co nejrychleji připravit právní rámec nových a spravedlivých prezidentských voleb.

I přes policejní násilí a hromadné zatýkání demonstrantů protesty v Bělorusku sílí. V neděli zažila devítimilionová země největší demonstraci ve své historii, když se v Minsku podle odhadů sešlo na 200.000 lidí. Demonstrace za Lukašenkovo odstoupení se konaly i v dalších městech a zároveň propukly stávky v některých klíčových podnicích. Dnešní Lukašenkovy návštěvy v minských továrnách provázelo podle zahraničních médií volání "Odejdi!" a "Nejsme ovce, jsme lidé!"

Lukašenko se o situaci opakovaně o víkendu radil s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, který mu přislíbil pomoc na základě smlouvy o vojenské spolupráci.

Ruská vojenská pomoc Bělorusku by byla neospravedlnitelnou invazí, která by zničila poslední zbytky běloruské nezávislosti, varoval dnes litevský ministr zahraničí Linas Linkevičius. Německý prezident Frank-Walter Steinmeier dnes apeloval na běloruskou armádu, "aby se neprohřešila zásahem proti vlastnímu obyvatelstvu".