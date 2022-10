Lukáš vychytal Olomouci výhru na ledě Mladé Boleslavi 3:2 po nájezdech

Mladá Boleslav - Hokejisté Olomouce vyhráli v 15. kole extraligy na ledě Mladé Boleslavi 3:2 po samostatných nájezdech a vystřídali svého dnešního soupeře na čtvrtém místě tabulky. Velkou zásluhu na tom měl brankář Jan Lukáš, jenž si podle neoficiálních statistik připsal 50 zákroků a zlikvidoval i všechny tři nájezdy. Středočeši hráli počtvrté za sebou prodloužení a utrpěli třetí porážku.

Domácí byli v souboji týmů, které v tabulce před zápasem dělil jen bod, od začátku výrazně střelecky aktivnější. Klíčovou postavou duelu se stal olomoucký brankář Lukáš, jenž měl jen v první třetině 21 zákroků.

V 6. minutě Lukáš ustál šance Kantnera i Kousala a Hanáci následně udeřili. Gólman Krošelj jen vyrazil Andělovu střelu, útočník Hanáků si dojel puk a zasunul jej do odkryté branky.

Vyrovnat mohl po přečíslení tři na jednoho Šťastný, v koncovce si ale nevedl ideálně. Na začátku druhé třetiny Lukáše nepřekonal ze slibné příležitosti ani Aberg. Následně byl vyloučen Řezníček a Bruslaři početní výhodu využili. První branku v mladoboleslavském dresu vstřelil Lantoši.

Středočeši si poté vytvořili velký tlak, hosté měli problém s ohledem na zakázaná uvolnění i střídat, přesto se dostali opět do vedení. Ve 31. minutě se po rychlém protiútoku a přečíslení dva na jednoho prosadil Nahodil. Krošelj přitom ve druhé části do té doby nemusel ani jednou zasáhnout.

Mladoboleslavští byli dál aktivní a 55 sekund před koncem druhé třetiny se jim podařilo vyrovnat. Po nečekaném odrazu puku od zadního mantinelu zůstal před brankou volný Aberg a nezaváhal.

Ideální šanci jít poprvé do vedení měli Bruslaři v polovině třetí třetiny, kdy hráli 30 sekund přesilovku pět na tři. Třetí gól ale nedali a neprosadili se ani v klasické početní výhodě. Když poté hosté přežili i další oslabení po Marešově faulu v útočném pásmu, zápas se musel prodlužovat.

V nastavené pětiminutovce mohli rozhodnout hostující Dujsík, domácí Fořt a v posledních sekundách prodloužení z brejku olomoucký Káňa. Nikdo ale skórovat nedokázal a ke slovu přišly samostatné nájezdy. V těch byli výrazně úspěšnější hosté, Krošelje překonali Orsava, Káňa a Nahodil. Lukáš neinkasoval.

Hlasy trenérů po zápase:

Ladislav Čihák (Mladá Boleslav): "Chtěli jsme začít aktivně, dostat hosty pod tlak a svým způsobem se nám to dařilo. Bohužel pak přišla jedna nešťastná situace a opět jsme inkasovali. Scénář zápasů je (u nás) pořád stejný. Ve druhé třetině jsme trošku zlepšili hru v útočném pásmu, více jsme se tlačili do branky a chtěli jsme zefektivnit, zjednodušit hru. Bohužel se nám stále nedaří z vytvořených šancí dávat góly. Dvakrát jsme prohrávali, dvakrát jsme to dotáhli, takže je pořád na čem stavět. Nájezdy nám dnes bohužel nevyšly. Hosté byli lepší, dali tři ze tří. Jednoznačně jsme si ale měli více pomoct ve druhé třetině, kdy jsme to mohli překlopit na naši stranu."

Boris Žabka (Olomouc): "Věděli jsme, co nás čeká a to se vyplnilo. Byli jsme od začátku pod tlakem, na což jsme se snažili být připravení. Občas jsme měli i štěstí. Dá se říct, že z ničeho jsme dali druhý gól, který nám pomohl a pak se trošku začala hra vyrovnávat. Třetí třetina byla otevřená, měli jsme šance stejně jako soupeř. Rozhodly nájezdy."

BK Mladá Boleslav - HC Olomouc 2:3 po sam. nájezdech (0:1, 2:1, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 24. Lantoši (Šťastný), 40. Aberg (J. Stránský, R. Jeřábek) - 6. Anděl, 31. Nahodil (J. Káňa, Škůrek), rozhodující sam. nájezd Orsava. Rozhodčí: Pilný, Šindel - Brejcha, J. Svoboda. Vyloučení: 1:5. Využití: 1:0. Diváci: 3012.

Mladá Boleslav: Krošelj - Pláněk, Pýcha, Stříteský, R. Jeřábek, Hanousek, Lintuniemi, Štich - Šťastný, Lantoši, Lunter - J. Stránský, Fořt, Aberg - P. Kousal, Kotala, Kantner - Eberle, Bičevskis, M. Beránek. Trenér: Čihák.

Olomouc: Lukáš - A. Rutar, Ondrušek, Škůrek, Rašner, Dujsík, Řezníček, T. Černý - Orsava, Nahodil, J. Káňa - Navrátil, Kusko, Klimek - Bambula, Menšík, Kunc - Mareš, Anděl, Olesz. Trenér: Tomajko.