Lukaku je možná nejlepší hrotový útočník na světě, prohlásil Barák

Brusel - Záložník české fotbalové reprezentace Antonín Barák po prohře 0:3 v Belgii v kvalifikaci o mistrovství světa vyzdvihl střelce úvodní branky Romelua Lukakua, kterého považuje za možná nejlepšího hrotového útočníka na světě. Navzdory třetí bodové ztrátě ve skupině E Barák věří, že pokud Češi zvládnou zbývající tři duely, vybojují si díky tomu druhé místo zajišťující účast v play off o šampionát v Kataru.

Lukaku poslal v Bruselu lídra žebříčku reprezentací FIFA do vedení v osmé minutě. Ve 100. startu za "Rudé ďábly" vstřelil 67. gól. "Za mě je to možná nejlepší hrotový útočník na světě. Vyzdvihnu ho. Znám ho, máme spolu dobrý vztah. Je to fajn kluk, pracovitý. (Trenér Antonio) Conte mu v Interu strašně pomohl. Pokrok, který pod ním udělal, je na něm strašně znát. Vypracoval se ve světovou extratřídu. Stopeři to s ním měli strašně těžké. Každý to s ním bude mít těžké," řekl Barák o kanonýrovi Chelsea na tiskové konferenci.

Belgie je podle něj silná na všech postech. "Jejich největší individuality patří mezi špičkové hráče na světě, ale celý tým má obrovskou kvalitu. Fungovali velmi dobře. Rozhodla jednoduše kvalita," uvedl šestadvacetiletý středopolař Verony.

"My i oni jsme měli dobré pasáže, ale oni to využili, my ne. Když jsme se potřebovali nadechnout a nějak to ustát, tak dostaneme gól na 0:3, který zápas de facto rozhodl. Když jsme ale mohli dát na 1:2, ať už ke konci prvního nebo na začátku druhého poločasu, tak jsme nedali. To nás samozřejmě hodně bolelo," prohlásil příbramský odchovanec.

Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého jsou ve skupině druzí o bod před Walesem, který ale odehrál o dva zápasy méně. O reálnou šanci na první místo, které jako jediné znamená přímý postup na šampionát, přišli. Týmy z druhých příček čeká play off, stejně jako nejlepší dva vítěze skupin Ligy národů, kteří neuspějí v kvalifikaci. Český celek by se minimálně na tyto dvě pozice měl dostat. V říjnu se Češi utkají doma s Walesem a venku s Běloruskem, skupinu pak zakončí v listopadu doma s Estonskem.

"Máme před sebou pořád tři zápasy, musíme je zvládnout. Uvidíme, na co to bude stačit. Nezkomplikovali jsme si to jenom dneska. Mohli jsme doma uhrát lepší výsledek s Belgií, kde jsme podali výborný výkon. Možná jsme to mohli dotáhnout do vítězného konce, to samé ve Walesu. Jsme pořád ve hře. Musíme se soustředit jenom na sebe. Když ty tři zápasy zvládneme, věřím, že je baráž hratelná. Bude to jenom o nás," konstatoval Barák.