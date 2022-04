Lukačovič po záběrech z Buče posílá 100 milionů korun na zbraně pro Ukrajinu

Praha - Majitel Seznamu.cz Ivo Lukačovič posílá 100 milionů korun na nákup zbraní pro Ukrajinu. Reaguje tak na záběry z ukrajinského města Buča po odchodu ruských vojáků, kteří ho okupovali. Lukačovič to dnes uvedl na twitteru. Peníze mají pomoct dostat z Ukrajiny ruskou armádu, která do země vtrhla před 40 dny.

Ukrajinské úřady i svědci uvedli, že ruští vojáci v Buče zabili stovky civilistů. Mrtví jsou v masovém hrobě, těla ležela i na ulicích, některá z nich s rukama svázanýma za zády. Ruské ministerstvo obrany popřelo, že by ruští vojáci v Buče zabíjeli civilisty. Tvrdí, že fotografie a videa, které se dostaly na veřejnost, jsou "další provokací" ukrajinské vlády.

"Záběry masakru v Buče z hlavy už asi nikdy nedostanu," napsal Lukačovič. Peníze "ze svého" věnuje "na nákup zbraní pro hrdinnou armádu" do sbírky ukrajinského velvyslanectví v Praze, jejíž výtěžek jde právě na pořízení zbraní. "Čím dříve ty rusácké bezmozky vypráskají, tím více nevinných dětí, žen a civilistů se podaří zachránit," dodal Lukačovič.

Jeho firma Seznam.cz počátkem března oznámila, že vyčlení až 100 milionů korun na podporu neziskových organizací a aktivit spojených se začleněním ukrajinských uprchlíků před válkou v ČR. Lukačovič sám ještě v únoru oznámil, že hodlá poskytnout na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny 23 milionů korun.

První záběry s mrtvými těly na ulicích města Buča se objevily 1. dubna. O den později do města spolu s ukrajinskými vojáky a civilisty přijeli novináři, a to i ze zahraničních médií, kteří zaznamenali velké množství zabitých lidí na cestách. Zpravodajové BBC viděli a ukázali přibližně dvě desítky těl civilistů již 1. dubna, kdy se poprvé do města dostali.

Zprávy o vyvraždění stovek civilistů v Buče během ruské okupace města vyvolaly pobouření u ukrajinských i západních představitelů. Ukrajina označila Buču za "novou Srebrenicu" s odkazem na masové vraždění bosenských muslimů ve Srebrenici v roce 1995. Za "zvěrstva" považují události mimo jiné zástupci Evropské unie, Německa a Británie a slibují zostření sankcí proti Rusku. Podle prezidenta Miloše Zemana, premiéra Petra Fialy (ODS) i podle české diplomacie jde o válečný zločin, který musí být potrestán.