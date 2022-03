Loutkářské muzeum otevřelo výstavu luminiscenčních loutek divadla Blackwits

Chrudim - Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi otevřelo novou výstavu Cesta za světlem s podtitulem Luminiscenční loutky divadla Blackwits. Návštěvníkům představí svítící loutky známého divadla Blackwits Ivana Krause a Naděždy Munzarové. S představeními na principu černého divadla vystupovali přes 40 let v mnoha zemích světa. Munzarová loutkoherectví studovala, Kraus k němu přišel spíše náhodou, ovlivnilo ho představení To jsou věci souboru černého divadla, řekl dnes novinářům.

"Já jsem v dětství hrál loutkové divadlo, pak literární kabaret. Pak jsem jednou viděl na Václavském náměstí To jsou věci, mezi tím Werichovy povídky, Ljuba Hermanová, kterou jsem pak poznal v kabaretu. Já jsem byl úplně užaslý, co to je," uvedl Kraus.

Novinář a scénárista Ivan Kraus a jeho žena, výtvarnice, režisérka a loutkoherečka Naděžda Munzarová, odešli po okupaci Československa v roce 1968 do zahraničí. Aby se uživili, vystřídali různá zaměstnání, která ale vždy dokázali skloubit s autorským loutkovým divadlem nebo v případě Ivana Krause s literární tvorbou. Potřeba společné umělecké práce během nelehkých prvních let v exilu našla své naplnění ve velmi úspěšném autorském projektu černého divadla nazvaného Blackwits. Název vznikl spojením anglického slova black (černý) a německého Witz (vtip).

Blackwits vytvářeli krátké vtipné skeče, s nimiž vystupovali během varietních představení nebo televizních programů pro děti a mládež. Během své bohaté umělecké kariéry Blackwits odehráli v letech 1975 až 2017 více než 14.500 představení. Díky spojení loutek Naděždy Munzarové a osobitému humoru Ivana Krause si získali množství příznivců. Hostovali na scénách mnoha prestižních divadel či kabaretů, jako například Olympia či Crazy Horse v Paříži, Folie Russe v Monaku, GOP Varieté-Theater v Hannoveru, Apollo v Düsseldorfu nebo Tigerpalast ve Frankfurtu nad Mohanem. Na televizních obrazovkách je mohli vidět diváci ve více než 80 zemích světa.

Zahájení výstavy, která potrvá do 8. ledna 2023, je spojeno také s oficiálním zahájením oslav 50. výročí otevření Muzea loutkářských kultur. K této příležitosti vznikl i grafický vizuální styl vytvořený na motivy Dekorací českých výtvarných umělců pro rodinná loutková divadla, první obchody v centru Chrudimi také ozdobí speciální loutková výzdoba připomínající půlstoleté jubileum loutkářského muzea.