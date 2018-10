Praha - Lotyš Olegs Lukjanovs u soudu vypověděl, že při březnovém konfliktu v autobusu městské hromadné dopravy na pražském Smíchově pouze odzbrojoval muže, který na ostatní cestující mířil zbraní. Podle obžaloby však Lukjanovs spor s jedenapadesátiletým Čechem sám vyprovokoval a společně se svým zetěm Antonsem Maslaksem zbil muže tak, že napadený později zemřel. Lukjanovsovi hrozí za vraždu a výtržnictví až 18 let vězení, Maslaksovi ještě o dva roky víc.

"Jenom jsem mu chtěl vzít zbraň, to je všechno. Nevěděl jsem, že je plynová. Měl takový výraz v obličeji, že se zdálo, že začne každou chvíli střílet a všechny postřílí. Naproti seděly tři děti," líčil dvaačtyřicetiletý Lukjaks ve své obsáhlé výpovědi, kterou doprovázel názornými pohyby ilustrujícími rvačku.

Na policii a záchranáře prý na místě nepočkal jednak proto, že neměl zdravotní pojištění, jednak proto, že se mu chtělo na záchod. Osmadvacetiletý Maslaks k tomu doplnil, že jejich sok vypadal v pořádku. "Dýchal a měl otevřené oči, tak jsem vstal a odešel," uvedl. Rozhodně prý neměl v úmyslu někoho zabít. To, že po něm policie pátrá, neměl Maslaks podle vlastních slov šanci zjistit, protože neumí česky a na televizi se nedíval.

Incident se stal 13. března odpoledne v zaplněném autobuse, který mířil Strakonickou ulicí do konečné zastávky na Smíchovském nádraží. Lukjanovs s Maslaksem nastoupili v Radotíně, každý do jiné části vozu. Lukjanovs se pak dostal do sporu s cestujícím, který seděl zády k němu. U pražského městského soudu dnes Lotyš prohlásil, že Čech byl hrubý na spolucestující ženu a že ho za to napomenul. Muž prý potom začal sprostě nadávat i jemu a udeřil ho do hlavy.

Konflikt vygradoval tak, že Čech vytáhl plynový revolver a Lotyš se s ním začal o zbraň přetahovat. Když muže udeřil do ruky, vyšla z pistole rána směrem k podlaze vozu. Podle obžaloby poté Lukjanovs zasadil svému protivníkovi nejméně 12 silných úderů pěstí do hlavy. Mezitím k nim údajně doběhl Maslaks, který na napadeného dvakrát šlápl, třikrát jej silně udeřil do hlavy loktem a jednou zvysoka dosedl na jeho trup. V útoku prý dvojice pokračovala i přes prosby spolucestujících, aby svou oběť nechali být. Z autobusu pak útočníci vystoupili a policie je dopadla až po několika dnech.

Cizinci byli po svém dopadení stíháni nejprve za těžké ublížení na zdraví. Situace se změnila po několika měsících, kdy napadený muž na následky zranění zemřel. Po operaci mozku se už totiž neprobral z bezvědomí a naživu ho udržovaly jen přístroje.

Pozůstalí požadují po dvojici obžalovaných náhradu nemajetkové újmy v celkové výši 2,2 milionu korun.