Los v Berlíně určí basketbalistům soupeře pro domácí ME v roce 2022

Berlín - Čtvrteční los v Berlíně určí českým basketbalistům zbývající čtyři soupeře pro domácí základní skupinu na mistrovství Evropy v roce 2022. Tým kouče Ronena Ginzburga už má jistotu, že bude hrát s Polskem, které si Češi v polovině března sami zvolili. O tom, na koho v pražské O2 areně narazí v dalších zápasech, se rozhodne v berlínské Verti Music Hall. Losování začne ve 13:00, Češi budou nasazeni ve druhém koši spolu s Litvou, Ruskem a Itálií.

"Podle mého názoru z košů dva, tři, čtyři i pět může prakticky každý porazit každého. Předem nejde nikoho odepisovat a není dané předem, že toho a toho porazíme a někoho porazit nemůžeme. Proto přemýšlet teď o tom, jestli naše situace vypadá dobře, nebo ne, je vážně těžké. Bude to velmi vyrovnané," uvedl Ginzburg.

Jeho výběr nemůže dostat nikoho ze třetího koše, kde jsou Polsko s Chorvatskem, Tureckem a Slovinskem. S jistotou čeští reprezentanti nepůjdou také na další pořadatele skupin Gruzii, Itálii a Německo a jimi vybrané partnerské týmy. Německo si zvolilo Litvu, Gruzie Turecko a Itálie Estonsko.

Z nejvýše nasazené čtveřice může dostat Ginzburgův výběr Španělsko, Srbsko, Řecko či Francii. "Nerad bych narazil na Francii a Srbsko," prozradil Ginzburg. Ze čtvrtého koše, v němž jsou Gruzie a Německo, přicházejí v úvahu jen Ukrajina a Finsko. Z pátého je možností jeden ze čtveřice Belgie, Maďarsko, Izrael a Británie. Ze šestého, kde je Estonsko, pak jen Bosna a Hercegovina, Nizozemsko a Bulharsko.

Pikantní by byl pro Ginzburga souboj s rodným Izraelem. "Nemyslím, že by to pro mě bylo osobně těžké. I tohle je součást mé práce a nebyl bych první v takové situaci. Už jako trenér Nymburka jsem stál proti izraelským celkům. Jistě by to pro mě nebylo běžné utkání, ale na EuroBasketu je velký každý zápas. Musel bych se s tím tlakem vyrovnat a věděl bych, jak to zvládnout," prohlásil Ginzburg, který loni v říjnu získal i české občanství.

"Současný izraelský tým je velmi dobrý a myslím, že by to byl skvělý a jistě pikantní zápas. Izrael by navíc byl plusem pro naši skupinu, protože s týmem by přicestovala i spousta fanoušků," uvedl Ginzburg s myšlenkami na to, že v září příštího roku se turnaj odehraje už bez covidových omezení.

Šampionát se bude hrát od 1. do 18. září 2022. V Praze se bude konat v O2 areně, další skupiny hostí Tbilisi, Milán a Kolín nad Rýnem. Do Berlína se účastníci přesunou na vyřazovací část.

Rozdělení do košů pro los mistrovství Evropy basketbalistů v roce 2022:

Koš 1: Španělsko, Srbsko, Řecko, Francie.

Koš 2: Litva, Rusko, Itálie, Česká republika.

Koš 3: Polsko, Chorvatsko, Turecko, Slovinsko.

Koš 4: Německo, Ukrajina, Finsko, Gruzie.

Koš 5: Belgie, Maďarsko, Izrael, Velká Británie.

Koš 6: Bosna a Hercegovina, Nizozemsko, Estonsko, Bulharsko.