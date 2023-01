Loprais: Zatím jsme nad očekávání spokojeni, druhá půlka bude údajně ještě těžší

Rijád (Saúdská Arábie) - Vydařenou první část Rallye Dalar má za sebou Aleš Loprais, který vévodí kategorii kamionů. Po osmi odjetých etapách má ve dni volna v čele pořadí náskok 16 minut a 17 sekund na druhého Martina van den Brinka z Nizozemska. Dvaačtyřicetiletý jezdec si ale dobře uvědomuje, že slavná soutěž ani v nejmenším ještě není rozhodnutá.

"Jsme nad očekávání spokojeni, nicméně je stále polovina závodu a výsledek se počítá až v cíli. Musíme si počkat, vydržet a odvést maximální výkon," řekl Loprais ČTK.

Spokojený je i s tím, že jeho Praga zvládla dosavadní průběh rallye bez technických problémů. "Jsem vděčný za to, jak to je. Že jsme s Lady zdárně dojeli do volného dne, kde dostane plnou lásku a komponenty, které jsme doposud z časových důvodů nemohli vyměnit," uvedl.

Organizátoři rallye dopředu avizovali, že 45. ročník bude náročnější než ty minulé, což se potvrdilo. "Rozhodně tenhle ročník na Arabském poloostrově je jednoznačně nejsložitější a nejnáročnější co do délky, terénů, otřesů. Na tom jsme se shodli i s ostatními jezdci. Letos to opravdu připravili výživně a chtějí, ať se o tomto Dakaru dlouho mluví. To se jim v první polovině podařilo," uvedl Loprais.

Ve druhé části soutěže závodníci zavítají i do čtvrté největší pouště na světě Rub al-Chálí. "Druhá půlka Dakaru má být údajně těžší, tak jsem zvědavý, jak si s tím poradíme. A věřím, že poradíme," řekl rodák z Olomouce. "Rozhodovat bude konstantní jízda bez chyb, výborná navigace a samozřejmě technika. Všechno musí do sebe zapadnout stejně jako servisní zázemí," podotkl Loprais.

Aktuální ročník Dakaru je v kategorii kamionů specifický vzhledem k absenci posádek Kamazu. Zástupci ruské automobilky v minulých letech opanovali přední pozice, ovládli posledních šest ročníků rallye a osmnáct od roku 2000.

"Bez Kamazu je rallye výrazně zajímavější a vyrovnanější. Každou chvíli se někdo jiný střídá na špici a na vítězství pomýšlí pět šest posádek, možná i více. Myslím si, že je to i zábavnější sledovat, jak se to rve. Je to o vteřinách," uvedl Loprais. Za zásadní považuje fakt, že je rallye vyrovnanější. "A tím pádem má větší drajv od první etapy," řekl.

Kategorie kamionů se zatím nese v duchu česko-nizozemských soubojů. Nejlepších devět posádek je pouze z těchto zemí. "Je velký předpoklad, že na konci bude u vítěze červeno-modro-bílá vlajka. Jestli holandská, nebo česká, na to si musíme počkat," podotkl s úsměvem Loprais.