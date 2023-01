Loprais si na Dakaru upevnil vedení mezi kamiony, Prokop je stále osmý

Davadmí (Saúdská Arábie) - Aleš Loprais obsadil druhé místo v dnešní 7. etapě Rallye Dakar a upevnil si vedení v celkovém hodnocení kategorie kamionů. Na druhého Martina van den Brinka z Nizozemska má náskok tři minuty. Mezi automobily se na osmém místě drží Martin Prokop, jenž dnes zajel osmnáctý čas. V čele je nadále obhájce prvenství Násir Attíja z Kataru.

Účastníci 45. ročníku slavné soutěže dnes absolvovali první část maratonské etapy, na jejímž konci mají jen omezenou pomoc mechaniků. Z Rijádu do Davadmí je čekalo 333 km rychlostní zkoušky, motocyklisté se s ohledem na nepřízeň počasí a pozdní návrat z páteční etapy přesunuli rovnou do dalšího bivaku a z pohledu závodu měli volný den.

Loprais po dodatečných pátečních penalizacích nakonec do 7. etapy nastoupil jako lídr kategorie. Pilot Pragy nestačil jen na Nizozemce Januse van Kasterena, který byl o 3:42 minuty rychlejší. Pátý byl po dodatečné penalizaci Jaroslav Valtr a sedmý Martin Macík, jenž se dlouho držel v čele a na medailových pozicích. V celkovém hodnocení ztrácí Macík na čtvrtém místě na Lopraise 43:24 minuty.

Valtr dnes zajel původně třetí čas, po dvouminutové penalizaci ale o dvě místa klesl. "Už po startu jsem věděl, že by mi trať mohla sedět. Takové technické protahovačky mezi skálami. Poté přišly duny, asi na deseti procentech trati. Ale byly poměrně těžké, na jedné jsem zaváhal a ztratil asi deset minut," řekl pilot týmu Tatra Buggyra ZM Racing. "Celkově se nám ale dařilo. Ve druhé části přišly rozbíječky, což Tatře sedí. Letěli jsme a věřil jsem si na bednu. Potřebovali jsme nakopnout po předešlých dvou dnech, kdy se nám tolik nedařilo a technika zlobila, což se povedlo," dodal Valtr.

Macík byl spokojený s úvodem etapy, poté jej ale přibrzdily technické problémy. "Při první zastávce jsme ztratili asi jen pět minut, ale asi 80 km před cílem povolil materiál na držení kabiny, prostě praskl kov. Vůbec nevíme, proč se to stalo. Museli jsme to upevnit a jet krokem," řekl pilot týmu MM Technology.

Mezi automobily byl nejrychlejší Jazíd Rádžhí za Saúdské Arábie, osmnáctý Prokop byl o 23:08 minuty pomalejší. Lídr Attíja ztratil téměř dvacet minut a byl čtrnáctý, v čele má ale více než hodinový náskok na druhého Jihoafričana Henka Lategana.

"Byla to prazvláštní erzeta. Byla hodně rychlá, moc se nám nedařilo držet auto v rychlosti v mokrých kolejích, ale pak to zmizelo a přešlo to v hrozně těžkou kamenitou cestu plnou navigace," řekl Prokop na sociálních sítích.

Posádka týmu Orlen Benzina měla ale problém s hlukem ve voze, jejich Fordu totiž praskl výfuk. "Vůbec jsem ho (navigátora Viktora Chytku) neslyšel. Zkoušel jsem natahovat ucho, ale ono to moc nejde. Trošku jsme se trápili a nemohli jsme trefovat odbočky, protože jsme si nerozuměli," přiznal Prokop.

Výsledky Rallye Dakar

7. etapa: Rijád - Davadmí (861 km celkově/333 km rychlostní zkouška):

Automobily: 1. Rádžhí, von Zitzewitz (S. Aráb., Něm./Toyota) 3:06:23, 2. Žala, Fiuza (Lit., Portug./Prodrive) -8:43, 3. Chicerit, Winocq (Fr./Prodrive) -10:15, ...18. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -23:08.

Průběžné pořadí: 1. N. Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) 27:26:23, 2. Lategan, Cummings (JAR/Toyota) -1:01:04, 3. Moraes, Gottschalk (Braz., Něm./Toyota) -1:11:24, ...8. Prokop, Chytka -2:17:26.

SSV (buggy): 1. Baciuška, Vidal (Lit., Šp./Can-Am) 3:45:34.

Průběžné pořadí: 1. Baciuška, Vidal 33:08:46.

Lehké prototypy: 1. Guthrie, Walch (USA/T3M) 3:39:37, ...38. Macháček, Schovánek (ČR/Can-Am) -1:53:51.

Průběžné pořadí: 1. De Mevius, Cazalet (Belg., Fr./OT3) 31:43:12.

Kamiony: 1. Van Kasteren (Niz./Iveco) 3:35:10, 2. Loprais (ČR/Praga) -3:42, 3. Martin van den Brink (Niz./Iveco) -6:19, ..5. Valtr (ČR/Tatra) -6:51, 7. Macík (ČR/Iveco) -16:16, 13. Šoltys -56:29, 14. Vrátný (oba ČR/Tatra) -58:30.

Průběžné pořadí: 1. Loprais 32:22:56, 2. Martin van den Brink -3:00, 3. Van Kasteren -22:21, 4. Macík -43:24, 5. Valtr -1:52:19, ...7. Šoltys -3:58:54, 12. Vrátný -8:34:09.