Loni hořelo v Česku nejvíce lesů za deset let, 82 procent ploch kvůli nedbalosti

Praha - V loňském roce hořela v Česku největší plocha lesů za posledních deset let, celkem bylo zaznamenáno 2473 lesních požárů na ploše 1715 hektarů. Na 82 procentech plochy vznikly požáry lidskou nedbalostí. Lidským přičiněním vzniklo 1275 požárů z 2473. Největší podíl na zasažené ploše měl požár Národního parku České Švýcarsko, který vypukl loni 24. července a zasáhl 1060 hektarů. Lesní požáry loni představovaly 12 procent všech požárů v ČR, jejich podíl na celkovém počtu se v posledních letech zvyšuje. V tiskové zprávě to dnes uvedl Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM).

Podle ústavu se rozsah lesních požárů v minulých zpravidla pohyboval kolem 400 hektarů ročně. "Nejvíce lesních požárů bývá v Kraji Vysočina a ve Středočeském kraji. Nejméně požárů lesů hasiči likvidují v Praze, Olomouckém, Zlínském a Pardubickém kraji," uvedl.

Podle VÚLHM polovinu z celkového počtu požárů způsobí lidská nedbalost, což je i případ loňského požáru v Českém Švýcarsku. Policie už zadržela a obvinila muže, který ho podle ní založil. Příčinou vzniku požárů je podle ústavu nejčastěji zakládání ohňů v lese a jejich nedostatečné uhašení nebo například nedopalky cigaret. Ze statistik vyplývá, že 96 procent všech lesních požárů nepřesáhne plochu jednoho hektarů. Nejrozsáhlejší požáry bývají v takzvaných výmladkových lesích vznikajících z pařezů nebo v lesích, kde se těží dřevo.

VÚLHM upozornil na to, že lesní požáry nejčastěji vznikají od března do října, nejčastěji v dubnu. Problematické je také to, že k nim je často obtížný přístup pro hasiče a často se musí využívat letecká technika na transport vody.

O potřebě zajistit leteckou hasičskou službu reagovalo ministerstvo zemědělství, které vypsalo výběrové řízení na služby dvou hasičských vrtulníků, které mají doplnit hasičskou kapacitu v období největšího rizika požárů. Vysoké riziko vyhlásili aktuálně například správci Krkonošského národního parku (KRNAP). Letecká služba by měla být k dispozici od 15. července na dva měsíce. Službu mají zajišťovat stroje, které unesou nejméně 3000 litrů vody. Podle dřívějších informací má letos služba stát 52 milionů korun bez DPH, 75 procent nákladů pokryjí peníze z evropských fondů.

Škody způsobené lesními požáry:

Rok Počet požárů Výměra lesních požárů (hektarů) 2016 892 141 2017 966 170 2018 2033 492 2019 1963 520 2020 2081 484 2021 1517 411 2022 2473 1715

zdroj: Statistická ročenka za rok 2022 Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru