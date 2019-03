Praha - Medu se loni v tuzemsku podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) vyprodukovalo nejméně za poslední čtyři roky. Meziročně klesla produkce o čtyři procenta na 8992 tuny, když pod 9000 tun klesla výroba naposledy v roce 2014. Podle předsedkyně Českého svazu včelařů Jarmily Machové loňský rok nebyl špatný, na produkci se ale podepsalo sucho. Jak dnes ČTK sdělil jednatel největšího zpracovatele medu firmy Medokomerc Milan Špaček, byl nedostatek tmavého medovicového medu.

Na začátku loňského roku bylo podle Machové nevýhodné, že nastoupilo jaro a potom se znovu ochladilo. "Nám se pohybuje výnos medu kolem osmi až deseti tisíc tun ročně, my jsme se umístili v tomto rozpětí, takže úplně špatný rok to nebyl," dodala. Navíc podle ní byl akátový nebo lipový med. "To dlouhé roky nebylo, já bych loňský rok nezatracovala," dodala.

Podle Špačka se loni v ČR nejvíc vyráběl řepkový a květový med. "Bylo to dáno překotným nástupem jara, kdy vše vykvetlo v podstatě najednou. Například medu tmavého, medovicového, bylo loni doslova mizivé množství," dodal. Podle něj je kvalita českého medu vysoká. Firma loni začala nabízet díky velkému množství řepkového medu novinku - jednodruhový řepkový pastovaný med.

Podle dokumentu, který v roce 2016 schválila vláda, by mělo být v Česku ideálně kolem 750.000 včelstev. Loni jich podle ČSÚ bylo 632.000. Naprostá většina chovatelů v ČR je zájmová. Profesionálních chovající nad 150 včelstev je v ČR kolem stovky.

Podle posledních dat ČSÚ se předloni meziročně zvýšila spotřeba medu v ČR o 6,7 procenta na jeden kilogram.

Cena medu se na obchodních pultech loni dostala pod 200 korun za kilogram pouze v září. Nejvyšší byla v lednu, kdy za něj lidé, kteří ho kupují v obchodech, platili 211 korun.

Rok Počet kmenových včelstev (v tisících) Výroba medu (tuny) Výroba vosku (tuny) 2009 498 6 892 236 2010 528 7 455 240 2011 565 11 302 303 2012 541 7 332 276 2013 553 8 063 278 2014 588 7 163 254 2015 577 9 228 288 2016 662 10 113 293 2017 638 9 365 301 2018 632 8 992 302

Zdroj: ČSÚ