Londýnští False Heads odstartovali poslední den Rock for People

Hradec Králové - Londýnské punkrockové trio False Heads dnes zahájilo poslední den festivalu Rock for People, který se od středy koná na letišti v Hradci Králové. Branami areálu Festivalpark zatím podle pořadatelů prošlo přes 24.000 návštěvníků a příjezd dalších ještě očekávají. Dění na hlavní scéně ve večerních hodinách završí slavné britské kapely Manic Street Preachers a Franz Ferdinand.

Dále se mimo jiné během dne představí britská indie-rocková kapela The Subways, která vystoupí v České republice již poosmé. Poprvé zde zahrála v roce 2008 na Open Air Festivalu Trutnov. Z tuzemských kapel nabídne svoji show například "chlapecká, taneční, pěvecká a striptérská skupina z Prahy 5-Smíchova" Mig 21 v čele se zpívajícím hercem Jiřím Macháčkem.

Také velšská rocková skupina Manic Street Preachers se v Česku představila už několikrát, naposledy před pěti lety, kdy ji tleskal zaplněný Velký sál Lucerny.

Skupinu tvoří kytarista a zpěvák James Dean Bradfield, baskytarista a textař Nicholas Allen Jones a bubeník Sean Anthony Moore. Zpočátku měla kapela čtyři členy. Kvůli nevysvětlenému zmizení čtvrtého člena Richarda Edwardse se kolem skupiny už od roku 1995 vznáší opar záhady. Žádné stopy po pohřešovaném nadále nejsou, úředně byl v roce 2008 prohlášen za mrtvého. Debutové album Manic Street Preachers Generation Terrorists vyšlo v roce 1992. Mezníkem jejich kariéry se stalo čtvrté album Everything Must Go z roku 1996, které kapele známé levicovými názory vyneslo první dvě prestižní ceny Brit Awards v kategoriích Nejlepší britská kapela a Nejlepší album roku. Loni přidalo velšské trio do sbírky další album Resistance Is Futile i remasterovanou třídiskovou sběratelskou edici This Is My Truth Tell Me Yours.

Franz Ferdinand byli zahraničními hvězdami RFP v roce 2012. Kvintet pojmenovaný po rakouském arcivévodovi Františku Ferdinandu d'Este svými melodickými skladbami Take Me Out, This Fire nebo Do You Want tehdy vyvolal velké nadšení. Letos na královéhradecké letiště přiveze skupina svoji aktuální desku Always Ascending, kterou tuzemským posluchačům představila při svém loňském vystoupení v pražském Foru Karlín.

Program hudební přehlídky Rock for People od 3. července na sedmi pódiích nabídl stovku kapel, muzikantů a dýdžejů. Více informací se nachází na www.rockforpeople.cz.