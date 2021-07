LOH - 3. DEN: Rohan a Choupenitch jsou prvními českými medailisty

Tokio - Stříbrný kanoista Lukáš Rohan a bronzový šermíř Alexander Choupenitch dnes získali pro českou výpravu první medaile na olympiádě v Tokiu. Favoritem na cenný kov byl také biker Ondřej Cink, ale šanci mu v závodě v cross country vzal defekt zadního kola.

Šestadvacetiletý Rohan ve vodním slalomu nestačil při své premiéře pod pěti kruhy jen na Benjamina Savšeka ze Slovinska, třetí skončil Sideris Tasiadis z Německa. Za vítězem zaostal o 3,71 sekundy.

Český reprezentant sice v závěrečném vystoupení nezopakoval čistou jízdu, hned na čtvrté brance si připsal dvousekundovou penalizací, ale poté již byl bezchybný a oslavil největší úspěch v kariéře.

"Je to naprosto neskutečné. Jsem strašně spokojený s tou finálovou jízdou, byla to má životní jízda. Fakt mi to vyšlo, mrzí mě úplně malinkatý šťouch. Věděl jsem o něm, ale nakoplo mě to. Jel jsem dál, vůbec jsem nezpanikařil a jsem moc rád, jak to dopadlo," rozplýval se Rohan.

Sedmadvacetiletý Choupenitch ve fleretu po semifinálové porážce s Cheung Ka Longem z Hongkongu, který nakonec došel až ke zlatu, zdolal v utkání o třetí místo Japonce Takahira Šikineho. Nad domácím šermířem měl bronzový medailista z mistrovství Evropy 2018 od počátku navrch a zvítězil 15:8.

Postaral se tím o historický úspěch, když po více než sto letech vyrovnal nejlepší olympijský výsledek českého šermu. Češi v historii OH získali dva bronzy, o které se v roce 1908 v Londýně postarali Vilém Goppold z Lobsdorfu a družstvo šavlistů.

"Každý zápas byl strašně těžký. Je to pět zápasů. Pokaždé se musíte znova rozcvičit, znova namotivovat. Každý zápas to začíná znova od nuly a je to v jednom dni. Je to strašně náročné," líčil Choupenitch. Po duelu o bronz s ním cloumaly emoce. "Já jsem tam brečel, pak jsem se smál, teď jsem se trochu uklidnil. Vnímám stav, že jsem prázdnej, že jsem ze sebe dal úplně všechno. Opravdu jsem bojoval. Byly momenty, kdy jsem nešermoval dobře, ale vždycky jsem bojoval," řekl.

Na medaili pomýšlel i Cink, ale v předposledním kole ho těsně poté, co se propracoval na třetí místo, potkal defekt a český biker závod nedokončil. Vyhrál Brit Thomas Pidcock před Švýcarem Mathiasem Flückigerem a Španělem Davidem Valerem.

Neuspěli ani střelci Jakub Tomeček s Barborou Šumovou, kteří ve skeetu do finále nepostoupili. Tomeček skončil po dodatečném kvalifikačním rozstřelu sedmý a boje o medaile mu těsně unikly. Šumová obsadila 14. místo.

Dařilo se českým tenistkám a místo v osmifinále si zajistily Barbora Krejčíková, Karolína Plíšková a Markéta Vondroušová. Vítězka Roland Garros Krejčíková porazila v druhém kole Kanaďanku Leylah Fernandezovou 6:2, 6:4. Plíšková zdolala Carlu Suárezovou ze Španělska 6:3, 6:7, 6:1. Vondroušová zvítězila nad Rumunkou Mihaelou Buzarnescuovou 6:1, 6:2 a v dalším kole bude hrát s domácí hvězdou Naomi Ósakaovou.

Neuspěla pouze obhájkyně bronzu z Ria de Janeiro Petra Kvitová, která ve druhém kole podlehla Belgičance Alison van Uytvanckové 7:5, 3:6, 0:6. Dvojnásobné vítězce Wimbledonu, která na posledních dvou turnajích vypadla v prvním kole, dělaly kvůli jejímu astmatu potíže vlhké a dusné podmínky.

Místo v úterních semifinále si v rozplavbách zajistily plavkyně Barbora Seemanová a Kristýna Horská. Jednadvacetiletá Seemanová na kraulařské dvoustovce skončila časem 1:56,38 na sedmém místě. O dva roky starší Horská v polohovém závodu na 200 metrů výkonem 2:12,21 obsadila poslední postupovou 16. pozici.