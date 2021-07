LOH - 2. DEN: Basketbalisté na OH vyhráli, tenisté jsou stoprocentní

Tokio - Čeští basketbalisté se dnes poprvé od roku 1980 představili pod pěti kruhy a do olympijského turnaje vstoupili vítězstvím 84:78 nad Íránem. V Tokiu pokračovalo suverénní představení zástupců českého tenisu, kteří patří k adeptům na medaile: nezaváhaly Karolína Plíšková, Petra Kvitová, deblistky ani jediný muž Tomáš Macháč.

Basketbalisté vedli nad Íránem během třetí čtvrtiny už o 22 bodů, ale soupeř závěr zdramatizoval. Nejlepším střelcem českého týmu byl se 16 body pivot Patrik Auda, o dva méně vstřelil křídelník Blake Schilb. Další zápas čeká výběr trenéra Ronena Ginzburga ve středu od 13:00 SELČ proti Franci, která dnes na úvod porazila 83:76 obhájce zlatých medailí z předchozích tří OH Američany.

"Hlavní je, že jsme vyhráli. Nezačali jsme moc dobře, pak jsme hráli líp. V poslední čtvrtině jsme se trápili, nešla nám střelba a udělali jsme zápas zajímavý," řekl trenér Ginzburg. "Proti Francii a USA se musíme hodně hodně zlepšit." Do čtvrtfinále postoupí ze tří skupin první dva celky a nejlepší dva ze třetích míst.

České tenistky napodobily sobotní úspěchy Barbory Krejčíkové a Markéty Vondroušové. Plíšková zvítězila 6:1, 6:3 nad Francouzkou Alizé Cornetovou, Kvitová zdolala Italku Jasmine Paoliniovou 6:4, 6:3. Nejvýše nasazený deblový pár Krejčíková, Kateřina Siniaková vyhrál v úvodním kole nad Hsieh Jü-čche a Hsu Čche-jü z Tchaj-wanu 6:2, 6:1. Stejně hladce postoupily při společné premiéře ve čtyřhře i Plíšková s Vondroušovou, jež smetly Číňanky Čeng Saj-saj s Tuan Jing-jing 6:2, 6:1. Stoprocentní českou úspěšnost zpečetil Macháč výhrou 6:7, 6:4, 6:4 nad Portugalcem Joaem Sousou.

Kanoista Lukáš Rohan i kajakářka Kateřina Minařík Kudějová podle očekávání bez problémů postoupili do semifinále vodního slalomu. Rohan zajel v kvalifikaci osmý čas, za nejrychlejším Slovákem Matejem Beňušem zaostal o více než pět sekund. Minařík Kudějová byla šestá, téměř osm vteřin za favorizovanou Australankou Jessicou Foxovou.

Dvojskif Lenka Antošová, Kristýna Fleissnerová obsadil v semifinále páté místo a stejně jako před pěti lety v Riu bude bojovat ve finále B o konečné 7. až 12. místo. Ze hry o medaile podle očekávání vypadl i skifař Jan Fleissner, jenž byl ve čtvrtfinále také pátý a nyní bude bojovat v takzvaném semifinále C/D o 13. až 24. místo.

Sportovní gymnastka Aneta Holasová, která si necelé tři měsíce před soutěží v Tokiu zlomila nohu, při olympijském debutu do finále víceboje neprošla. Přesto po kvalifikaci zářila spokojeností, protože pro ni po prodělaných zdravotních problémech byl úspěchem už fakt, že se pod pěti kruhy představila. Holasové patřilo 73. místo, do finále postoupilo 24 nejlepších v čele s největší hvězdou Simone Bilesovou z USA.

Plavkyně Simona Kubová nepostoupila z rozplavby na 100 metrů znak. Časem 1:01,35 skončila na 27. místě. Ve stejně disciplíně se do semifinále nedostal při své premiéře pod pěti kruhy ani Jan Čejka, který s časem 54,69 obsadil 30. pozici.

Turnaj ve stolním tenisu skončil pro oba české zástupce. Lubomír Jančařík nedotáhl slibně rozehraný zápas druhého kola s Kazachem Kirillem Gerassimenkem a prohrál 3:4. Vypadla i Hana Matelová, která podlehla Thajce Orawan Paranangové 2:4.

Do finále nepostoupili sportovní střelci ze vzduchové pušky, Jiří Přívratský skončil v kvalifikaci čtrnáctý, David Hrčulák devatenáctý. Dobře zahájili kvalifikaci skeetu Jakub Tomeček, jenž drží po úvodním dni čtvrté místo, které by mu zajistilo postup do pondělního finále. Barbora Šumová je v soutěži žen s bilancí 71 desátá, od postupové šestice ji dělí jeden přesný pokus.

Kordista Jakub Jurka vypadl hned v prvním kole. Se světovou desítkou Kazujasu Minobem z Japonska prohrál nejtěsněji 14:15, poté co v průběhu duelu dokázal smazat čtyřbodové manko. V konečném pořadí byl Jurka klasifikován na 25. místě.

Silniční závod cyklistek vyhrála senzačně Rakušanka Anna Kiesenhoferová před Nizozemkou Annemiek van Vleutenovou a Italkou Elisou Longovou Borghiniovou, která obhájila pět let starý bronz z Ria. Jediná česká zástupkyně ve startovním poli Tereza Neumanová obsadila 33. místo.