LOH - 12. DEN: Dostál se Šloufem mají bronz, Ondra na medaili nedosáhl

Tokio - Rychlostní kanoisté Josef Dostál a Radek Šlouf vybojovali na olympijských hrách bronz v závodě deblkajaků na trati 1000 metrů a získali pro českou výpravu v Tokiu devátý cenný kov. Další medailové naděje nenaplnil Adam Ondra, který při olympijské premiéře sportovního lezení obsadil šesté místo. Nadějně zahájil olympijskou soutěž moderní pětibojař Jan Kuf, který je po základním kole šermu šestý.

Osmadvacetiletý Dostál si vynahradil obrovské zklamání z individuálního závodu, v němž skončil pátý, a má již čtvrtou olympijskou medaili. V Londýně 2012 získal bronz na čtyřkajaku, který obhájil o čtyři roky později v Riu de Janeiro. V Brazílii si dojel také pro stříbro na singlkajaku. O dva roky mladší Šlouf se prosadil na stupně vítězů při olympijské premiéře.

"Čtvrtá medaile, to je pěkný, ne? Chtěl jsem odsud odjíždět a mít jich pět, bohužel to nevyšlo v singlu, ale k tomu už se nebudeme vracet. O to víc mě těší, že to dopadlo s Radkem," radoval se Dostál.

Osmadvacetiletý Ondra po čtvrté příčce z úvodního lezení na rychlost skončil v boulderingu až šestý a stejná příčka mu patřila i průběžně. Díky výbornému výkonu v obtížnosti se dlouho držel v čele pořadí poslední disciplíny a živil šanci na některou z medailí včetně zlata.

Naději mu ale sebral nakonec bronzový Rakušan Jakob Schubert, který jako jediný z finálové sedmičky vylezl až na vrchol. Kombinaci tří disciplín nečekaně vyhrál Španěl Alberto Ginés před Američanem Nathanielem Colemanem.

Třicetiletý Kuf, který patří k předním šermířům mezi pětibojaři, vyhrál 23 z 35 zápasů a na vedoucího Brita Josepha Choonga ztrácí 12 bodů. "Vstup do pětiboje jsem si nemohl přát o moc lepší," pochvaloval si Kuf. "Bylo to moc fajn. Vydržel jsem soustředěný a dělal akce, které umím nejlíp. Celou sezonu se mi to takhle nepovedlo a jsem rád, že to vyšlo právě tady," oddechl si. Martinu Vlachovi patří 22. místo, závod vyvrcholí v sobotu.

Golfistka Klára Spilková klesla po druhém kole olympijského turnaje ze sedmého na dělené 24. místo. Oproti úvodnímu dnu si na hřišti v Kasumigaseki Country Clubu o jeden úder pohoršila a v polovině soutěže, které ale kvůli očekávaným sobotním bouřkám hrozí zkrácení na tři kola, má na kontě tři rány pod par. Vedení se ujala Nelly Kordová z USA s bilancí -13.

Kanadský atlet Damian Warner překonal jako první desetibojař na olympijských hrách devítitisícovou hranici. V Tokiu zvítězil výkonem 9018 bodů a o 125 bodů vylepšil olympijský rekord Romana Šebrleho z Atén a Ashtona Eatona z Ria. Adam Sebastian Helcelet skončil šestnáctý se součtem 8004 bodů, Jiří Sýkora byl se 7943 body sedmnáctý.

Koulařské zlato v Tokiu obhájil Američan Ryan Crouser, který výkonem 23,30 metru zůstal jen sedm centimetrů za svým světovým rekordem. Finále v běhu na 400 metrů vyhrál mistr světa Steven Gardiner z Baham v čase 43,85 sekundy, zatím nečekaně skromnou bilanci americké výpravy pak ale dokázala vylepšit Katie Nageotteová, když vyhrála soutěž tyčkařek výkonem 490 centimetrů. Překvapivě bez americké účasti bude finále štafety na 4x100 metrů.

Již třetí zlatou medaili získala v Tokiu novozélandská kajakářka Lisa Carringtonová. Dvaatřicetiletá hvězda rychlostní kanoistiky ovládla závod na 500 metrů a navázala na triumfy na trati 200 metrů a na deblkajaku na 500 metrů.

Stolní tenistky Číny ovládly i počtvrté v historii olympijskou soutěž ženských družstev. Tým ve složení Čchen Meng, Sun Jing-ša a Wang Man-jü ve finále v Tokiu porazil domácí Japonsko 3:0. Bronz získal Hongkong po výhře 3:1 nad Německem.