LN: Koalice se dohodly na 9 členech vlády pro Spolu a 6 pro PirSTAN

Praha - Devět zástupců by měla mít ve vládě nynějších opozičních stran koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a šest koalice Pirátů a Starostů (PirSTAN). Dohoda o tomto rozdělení křesel byla podle nejmenovaných zdrojů dnešních Lidových novin (LN) základem pro sobotní podpis memoranda koalic o vůli vytvořit společně většinovou vládu. Objevují se už i jména adeptů na ministry. Sestavením vlády by měl být podle Spolu a PirSTAN pověřen šéf ODS Petr Fiala. Zájem o ministerstvo vnitra už dříve oznámil předseda STAN Vít Rakušan. Šéf Pirátů Ivan Bartoš zase v dnešním Právu potvrdil zájem o ministerstvo pro místní rozvoj.

Podle zdrojů LN obeznámených s průběhem dosavadních rozhovorů je jasné, že u koalice PirSTAN obsadí čtyři posty Starostové a dva získají Piráti. U koalice Spolu byla původní dohoda stran podle deníku, že ODS získá čtyři posty, tři lidovci a dva TOP 09. Část ODS se ale ozvala, že chce ministra navíc, píšou LN. V pondělí se pak podle deníku objevila varianta, podle které by lidovci přenechali jeden ze svých tří postů ODS. Kompenzací za to by mohla být funkce předsedy Sněmovny. O ten podle dřívějších informací stojí i šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, o níž se rovněž spekuluje jako o kandidátce na ministryni práce a sociálních věcí. Podle LN se Pekarová Adamová může objevit i na ministerstvu zahraničí.

LN také zmiňují, že se hovoří o vytvoření postu vicepremiéra pro digitalizaci, který by připadl předsedovi Pirátů Bartošovi. To by ale narušilo původní rozdělení resortů v poměru devíti ku šesti a vychýlila se rovnováha při vládním hlasování oproti původní dohodě. Deníku Právo sám Bartoš řekl, že by se mohl ujmout ministerstva pro místní rozvoj, které by mělo agendu rozšířenou o digitalizaci. První místopředsedkyně pirátů Olga Richterová zase v médiích uvádí zájem o post ministryně práce.

Hospodářské noviny (HN) dnes k personáliím v možné budoucí vládě koalic zmiňují, že nejasné je vedení ministerstva dopravy. ODS tam chce vyslat starostu Líbeznic Martina Kupku, v úvahu připadá i stranický ekonomický expert Jan Skopeček, podle dnešního deníku Právo by kandidátem mohl být i poslanec občanských demokratů Vojtěch Munzar. Skopeček v Právu uvádí, že má zájem o post ministra financí. "Jsem připravený, pokud bude premiér mít zájem," řekl Skopeček. Média uvádějí, že favoritem na ministra financí je nynější šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura.

Starostové by v čele ministerstva dopravy rádi viděli libereckého hejtmana Martina Půtu, který podle HN sám o křeslo projevil zájem. Na ministerstvo obrany by podle HN kromě dříve zmiňované Jany Černochové z ODS mohl zamířit i lidovecký místopředseda Jan Bartošek, deník uvádí i Jana Farského ze STAN. Ministerstvo spravedlnosti by podle HN mohl kromě uváděného Marka Bendy z ODS řídit i jeho spolustraník a exministr Pavel Blažek.

O vedení ministerstva školství má kromě již dříve uváděného Petra Gazdíka (STAN) a Marka Výborného (KDU-ČSL) podle tisku zájem i Martin Baxa z ODS, o kterém LN píšou také jako o možném ministru dopravy. Na ministerstvo zahraničí by TOP 09 ráda dosadila starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře, média už zmiňovala i místopředsedu lidovců Ondřeje Benešíka. Mladá fronta DNES uvádí, že by ministerstvo životního prostředí mohl vést člen předsednictva TOP 09 Tomáš Tesař.

Média také opakovaně uvádějí šéfa poslanců TOP 09 Vlastimila Válka jako adepta na ministra zdravotnictví a předsedu lidovců Mariana Jurečku na ministra zemědělství. Podle HN ale lidovci vzhledem k počtu získaných poslaneckých mandátů požadují silnější resort, konkrétně ministerstvo průmyslu a obchodu. Jako možného kandidáta pro vedení ministerstev průmyslu či financí média zmiňují také místopředsedu STAN Věslava Michalika. Dnešní HN píšou, že TOP 09 by měla zájem rovněž o ministerstvo kultury, post ministryně by údajně mohla obsadit předsedkyně strany Pekarová Adamová.

Předsedové ODS, KDU-ČSL a TOP 09, tedy stran sdružených do vítězné koalice Spolu, podepsali s lídry koalice Pirátů a Starostů už v sobotu po volbách memorandum o vůli vytvořit společně většinovou vládu. Ve 200členné Sněmovně budou mít tyto strany a hnutí 108 hlasů.