Pardubice - Doposud vstřelil litvínovský obránce Jan Ščotka v extralize sedm gólů. V dnešním utkání na ledě hokejistů Pardubic přidal rovnou další dva a pomohl k výhře 6:2. Po zápase však měl smíšené pocity, protože na sever Čech přišel právě z Dynama, kde strávil čtyři sezony, a svému bývalému klubu nepřeje nic špatného. Stejně jako celý tým si užívá povedený start do sezony. Verva vyhrála všechny tři zápasy a vede extraligu.

"Za ty dva góly jsem samozřejmě rád, ale možná by bylo lepší, kdybych je nedal Pardubicím, protože jim pořád přeju, i když ne na úkor nás," řekl po utkání Jan Ščotka, který se dvakrát trefil v první třetině přesnou střelou z mezikruží. Po jeho druhém zásahu za stavu 3:0 pro Litvínov vystřídal Ondřeje Kacetla v brance Milan Klouček.

O tak střelecky povedeném večeru litvínovský zadák ani nesnil. "Popravdě jsem v něco podobného nedoufal, bylo to pro mě překvapení. Narostlo mi sebevědomí, víc jsem si dovolil, ale byl to hlavně parádní týmový výkon. Šli jsme si za tím, chtěli jsme vyhrát a dopadlo to dobře," cenil si Ščotka především tříbodového zisku.

Litvínov má po třech zápasech devět bodů a vévodí celé lize. "Vůbec nevím, čím to je, možná dobrým systémem. Všichni si plníme to, co máme," zamýšlel se dvaadvacetiletý obránce. Zároveň hráči v kabině vědí, že je to stále jen začátek sezony. "Kéž by to tak šlo dál, ale musíme zůstat nohama na zemi. Že jsme vyhráli první tři zápasy, nic neznamená, musíme takhle makat i dál," prohlásil.

Litvínovské hráče nerozhodilo ani zdržení při cestě na zápas, které způsobila dopravní nehoda na dálnici D11. Kvůli tomu dorazil klubový autobus k aréně v Pardubicích až zhruba 45 minut před plánovaným startem utkání v 18 hodin. Začátek zápasu byl po dohodě klubů posunut o 15 minut. "Byla to komplikace, ale nemůže nás to rozhodit. Nechci říct, že je to maličkost, ale soustředili jsme se jen na zápas, to bylo hlavní," podotkl Ščotka.