Litvínov zvítězil v Karlových Varech a uspěl posedmé v řadě

Karlovy Vary - Hokejisté Litvínova vyhráli v 8. kole extraligy v Karlových Varech 4:1 a natáhli svou vítěznou sérii na sedm zápasů. Dvěma asistencemi se na tom podílel útočník David Kaše. Energie v třetím domácím vystoupení v sezoně poprvé ztratila body.

V téměř vyprodané KV Aréně se podkrušnohorské derby od úvodního vhazování začalo lépe vyvíjet pro hosty. Hned v úvodu se Gríger nešťastně srazil se spoluhráčem Rachůnkem a chvíli mu trvalo, než se zvedl z ledu. O chvíli později ve 3. minutě vypálil Jurčík z vrcholu kruhu a jeho rána prošla poprvé za Frodlova záda.

V 9. minutě při Plutnarově vyloučení tečoval v předbrankovém prostoru Jaks nahození Davida Kašeho a hosté rázem vedli o dvě branky. Zaskočení domácí se dostali do zápasu až ve 14. minutě po nenápadné střele Mikysky z mezikruží, která proletěla nad lapačkou Zajíčka, který dostal místo Tomka poprvé v sezoně příležitost v brankovišti Vervy.

Litvínov ve své aktivitě nepolevil ani ve druhé třetině, hostující hráči byli u všeho dříve a jejich rychlý přechod do útočného pásma dělal domácí obraně velké problémy. Ve 24. minutě po Plutnarově zaváhání na útočné modré čáře se dostala do přečíslení Hlava s Koblasou, který navýšil vedení Vervy opět na rozdíl dvou branek. Skóroval tak proti bývalému klubu, odkud do Litvínova před sezonou zamířil.

O čtyři minuty se opět radoval Litvínov poté, co Baránkova prudká střela zápěstím skončila za Frodlem. Karlovarští se snažili s nepříznivým stavem něco udělat. Po Zajíčkově zaváhání ale netrefil odkrytou branku Zetterberg a neuspěl ani následně Redlich.

Litvínov si v závěrečném dějství své vedení s přehledem pohlídal a nepustil Energii k žádnému výraznému tlaku. Všechny závary ve svém obranném pásmu vyřešili důrazní hostující obránci a to, co přes ně prošlo, zlikvidoval Zajíček.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Eismann (Karlovy Vary): "Dnešní konečný výsledek nás samozřejmě mrzí. I kvůli tomu, že utkání se hrálo ve výborné atmosféře, kterou fanoušci vytvořili. Na druhou stranu je potřeba říct, že vítězství Litvínova je dnes naprosto zasloužené, protože byl v zápase prostě lepším týmem, měl lepší pohyb a lepší osobní souboje. Soupeř podal vysoce organizovaný výkon, na který jsme my nenašli žádný recept, jak se gólově dotáhnout, abychom se trošku nakopli. Myslím, že soupeř po celou dobu utkání kontroloval a na rozdíl od nás proměňoval příležitosti. Proto bylo jeho vítězství zasloužené a my mu gratulujeme."

David Kočí (Litvínov): "Z naší strany to byl dnes povedený zápas po všech stránkách. Ze začátku, když tam měl soupeř nějaké šance, tak nám pomohl gólman, potom jsme si pomohli přesilovkou na 2:0. Hlavně se nám potom líbilo, že za stavu 4:1 jsme hráli zodpovědně dozadu. Soupeř samozřejmě tlačil, snažil se vývoj zápasu změnit, ale myslím si, že jsme hráli v obranné zóně zodpovědně, drželi jsme si pozice a snažili se jako celý tým nepouštět soupeře do nějakých tutových šancí. Mančaft ukázal zodpovědnost i koncem toho zápasu při tříbrankovém vedení."

HC Energie Karlovy Vary - HC Verva Litvínov 1:4 (1:2, 0:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 14. D. Mikyska (O. Beránek, Černoch) - 3. Jurčík (Havelka, Demel), 9. Jaks (D. Kaše), 24. Koblasa (Hlava), 28. Baránek (D. Kaše). Rozhodčí: Jeřábek, Jaroš - Hynek, Hnát. Vyloučení: 2:3. Využití: 0:1. Diváci: 5477.

Karlovy Vary: Frodl - Huttula, Plutnar, Dlapa, Havlín, Stříteský, Pulpán, D. Mikyska - O. Beránek, Černoch, Hladonik - Kangasniemi, Gríger, T. Rachůnek - Zetterberg, Jiskra, T. Redlich - O. Procházka, Kofroň, Koffer. Trenér: Bruk.

Litvínov: Zajíček - Demel, Zile, Jaks, Baránek, D. Zeman, Czuczman, Šalda - Koblasa, M. Sukeľ, A. Kudrna - O.Kaše, D. Kaše, Hlava - Abdul, Kirk, Válek - Havelka, Gut, Jurčík. Trenér: Mlejnek.