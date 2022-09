Litvínov zůstal bez výhry, Kladno rozjásal v prodloužení Procházka

Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Litvínova zůstávají i po 5. kole nové extraligové sezony bez vítězství. Nad Kladnem sice díky Andreji Kudrnovi vedli, ale Rytíři zápas dokázali otočit. Výhru 2:1 v prodloužení zařídili Matyáš Filip a vítězným gólem Martin Procházka. Hosté bodovali dosud ve všech zápasech sezony a oslavili už třetí vítězství v řadě.

Přestože Litvínov vstoupil do zápasu přesilovkou, kterou po faulu kladenského kapitána Plekance dostal už po necelé půlminutě, nijak ho to nenastartovalo. Naopak. Kladno diktovalo tempo hry a častěji atakovalo branku soupeře, byť šancí bylo pomálu. Tu největší si vypracovali hostující Rytíři ve své první početní výhodě. Gólovou oslavu u tyčky číhajícímu útočníkovi Zikmundovi ale sebral brankář Zajíček, který se skvěle přemístil. V první třetině rozhodčí rozdali 14 trestných minut, žádný z hráčů se však z trestné lavice nevrátil předčasně. A to ani když Kladno hrálo přes minutu čtyři proti třem.

I po první přestávce hosté častokrát Vervu svírali, Zajíček však ve své brance čaroval. Ačkoli byli domácí ve střelecké defenzivě, už sem tam podnikli nebezpečný výpad. A také se díky jednomu dostali do vedení. Ve 38. minutě platilo nedáš - dostaneš. Kladenskému Ticháčkovi střela před odkrytou brankou nesedla, Zajíček se rychle přesunul a šanci zneškodnil. A za dvanáct sekund nato Verva udeřila, když se do sólového nájezdu dostal Kudrna a puk zvedl nad rameno gólmana Bowa.

Kladno stihlo odpovědět ještě ve druhé třetině, a to pouhých pět sekund před jejím vypršením. Středočeši využili toho, že Zajíček při závaru přišel o hokejku, Kubík od tyčky našel zpětnou přihrávkou na kruhu Filipa, který domácího gólmana prostřelil.

Zatímco po dvou třetinách Kladno dominovalo na střely 29:19, v úvodu třetí části se naopak Litvínov do soupeře zakousl. Jeho nápor kulminoval ve 45. minutě bombou obránce Jakse od modré čáry, kterou zastavila horní tyčka branky. Rozhodnout v normální hrací době mohly oba celky, jenže nepochodil Plekanec při přečíslení ani za Litvínov Zile s dělovou dorážkou.

V prodloužení to byl Litvínov, kdo mohl slavit, jenže příležitosti Zdráhala i Stránského vykryl jistý Bow. A tak udeřilo na druhé straně - do Klepišovy střely vložil hokejku Procházka a brankář Zajíček již nedokázal na jeho teč zareagovat.

Hlasy trenérů po utkání:

Karel Mlejnek (Litvínov): "My jsme tahali první dvě třetiny jednoznačně za kratší konec. Bohužel se projevila naše nemohoucnost v přesilových hrách. Na druhou stranu jsme zlepšili v posledních dvou utkáních oslabení, to je ale asi tak všechno. Naše produktivita je žalostná, až na Kudrnu zbytek mužstva střelecky mlčí. A to se odráží i na psychice týmu a bodovém přínosu do tabulky."

Otakar Vejvoda (Kladno): "V první třetině bylo hodně přesilovek a oslabení, hráli jsme slušně. Ve druhé části jsme při hře pět na pět byli lepší, vytvořili jsme si tlak a šance, z jedné jsme dali gól. Ve třetí třetině byl Litvínov ze začátku lepší, mohli dát gól do prázdné brány jako my, brankář to chytil. Ke konci to bylo opatrnější, všichni byli spokojení s bodem. A my jsme rádi, že jsme vyhráli v prodloužení."

HC Verva Litvínov - Rytíři Kladno 1:2 v prodl. (0:0, 1:1, 0:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 38. Kudrna (P. Zdráhal, Estephan) - 40. Filip (Kubík, Plekanec), 62. M. Procházka (Klepiš, Slováček). Rozhodčí: Šír, Sýkora - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 7:6. Bez využití. Diváci: 3415.

Litvínov: Zajíček - Jaks, Zile, Strejček, Demel, D. Zeman, D. Kolář, Šalda - P. Zdráhal, Š. Stránský, P. Straka - Abdul, Estephan, Kudrna - Hlava, M. Sukeľ, Zygmunt - Havelka, Helt, Berka. Trenér: V. Růžička.

Kladno: Bow - Dotchin, Slováček, Sotnieks, Ticháček, Babka, Cibulskis - Kubík, Plekanec, Brodecki - M. Procházka, Klepiš, Michnáč - Filip, Zikmund, M. Beran - O. Bláha, Indrák, Melka. Trenér: O. Vejvoda ml.