Litvínov zdolal Brno jasně 5:1, po 54 sekundách vedl už 2:0

Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Litvínova porazili v utkání 21. kolo extraligového kola Brno 5:1. Severočeši zvítězili v domácím prostředí počtvrté za sebou, když dvoubrankový náskok měli už po 54 sekundách. Kometa po sérii sedmi výher ztratila druhý z posledních tří zápasů. Dvakrát se zapsal mezi střelce útočník Giorgio Estephan. Hosté se prosadili až za stavu 0:5.

Litvínovští prožili vstup do utkání z říše snů. Už po 16 sekundách je poslal do vedení po bekhendovém zakončení Kudrna poté, co mu puk za záda brněnských zadáků prostrčil Abdul. Uběhlo jen dalších 38 sekund a domácí slavili další gól, když zakončujícímu Zdráhalovi připravil puk nahrávkou od zadního hrazení jako na stříbrném podnosu Stránský.

"Zakládali jsme útok, přeskočil nám puk a měli jsme tam první gól. Pak ve druhém střídání jsme blbě rozebrali hráče v boxu a přišel druhý gól. Těžko říct, že bychom nebyli myšlenkami v zápase, ale výsledek byl i přesto takový, že jsme dostali za první minutu dva góly," řekl hostující kouč Martin Pešout.

Tím také skončilo dnešní účinkování hostujícího gólmana Furcha, nahradil ho Čiliak. "Chtěli jsme dát týmu nějaký impulz v snaze s tím zápasem ještě něco udělat. Máme nějakou domluvu s trenérem brankářů a měli jsme v tu chvíli dvě možnosti: vzít si oddechový čas, nebo vystřídat gólmana. Rozhodli jsme se pro střídání brankáře, protože Furchíno už to táhl dlouhou dobu. Neměli jsme ale kliku ani kvalitu v zakončení, zatímco domácí hráli výborně. Sami jsme je posadili na koně a dali jim tu energii," doplnil Pešout.

Hosty mohl vrátit do hry v přesilovce Zaťovič, jenže brankář Godla byl proti. Na druhé straně se vyznamenal Čiliak při šancích Kudrny a Estephana. Na konci 14. minuty měl obrovskou příležitost snížit znovu kapitán Zaťovič, jeho zakončení z ideální pozice však opět zneškodnil Godla. Litvínov mohl ještě před přestávkou zvýšil v přesilovce, ale skóre se již nezměnilo.

O další změnu se tak postaral až na konci 24. minuty Sukeľ. Ze záporného úhlu nahodil Wesley takřka z rohu kotouč před Čiliaka, kde se odrazil od dvojice hráčů zaklesnutých před brankovištěm, následně poskočil dvakrát třikrát na horní tyčce a přes záda slovenského gólmana doputoval až za brankovou čáru. Gól byl dodatečně přiznán Sukeľovi. Další šance nevyužili Zile a hodně aktivní Kudrna, pro domácí však bylo zásadní, že drželi hosty na nule.

"První věty, které zazněly po druhé třetině, byly o tom, že je pořád spousta času před námi a že musíme hrát pořád, jak kdyby byl stav 0:0. Apelovali jsme na hráče, aby se drželi stejné hry. A neustále jsme jim připomínali, ať hrají dál stejně až do úplného konce," řekl domácí trenér Karel Mlejnek.

Ve třetí části už si domácí užívali zbývající minuty z jejich strany velmi povedeného vystoupení. Tím spíš, když jim dodal klid gólem na 4:0 ve 44. minutě Estephan. Na konci 47. minuty se proti pravidlům provinil Kučeřík a hokejisté Vervy nekompromisně trestali. Už po 21 sekundách z přesilovky se opřel na kruhu do kotouče znovu nejproduktivnější hráč týmu v probíhající sezoně Estephan a Severočeši jásali popáté.

Devět minut před koncem mohl Godlovi sebrat čisté konto Strömberg, ale z dobré pozice těsně minul branku. Při snaze alespoň o čestný úspěch neuspěl o chvilku později ani Šalé, jehož možnost zlikvidoval pohotovým vyjetím strážce domácího brankoviště. První čisté konto v sezoně však Godla nakonec neudržel, v 56. minutě ho překonal Süss. Završit výhru domácích mohl v oslabení Zygmunt, své sólo však neproměnil.

Hlasy po utkání:

Karel Mlejnek (Litvínov): "Ráz utkání určila první minuta zápasu. Na druhou stranu je potřeba říct, že kvalita soupeřů, s nimiž teď hrajeme, ať už je to Hradec Králové, Kometa nebo Třinec, který nás čeká, je obrovská. Bylo vidět, že soupeř se během zápasu zvedal. Troufám si říct, že v naší situaci bylo utkání hodně o tom, abychom se drželi nějaké hry. Trošku klidnější jsme byli až za stavu 4:0. Hráči si však za tím dneska šli, byli pokorní a pracovali, odměnou za to jim byly tři body."

Martin Pešout (Brno): "Vstoupili jsme do utkání naprosto tragicky, na tom se asi všichni shodneme. Celá první minuta udala ráz zápasu; domácí šli nahoru, my dolů. Pak jsme se sice trošku uklidnili, měli jsme tam dvě tři šance, ale bohužel jsme je nedali. Vyvrcholilo to pak vlastním gólem na 0:3, pak už jsme jen v přemíře snahy kupili chyby. Nezbývá nic jiného, než domácím pogratulovat k vítězství."

HC Verva Litvínov - HC Kometa Brno 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 1. Kudrna (Abdul), 1. P. Zdráhal (Strejček, Š. Stránský), 24. M. Sukeľ (Wesley, Demel), 44. Estephan (Kudrna, Abdul), 48. Estephan (Jaks, Š. Stránský) - 56. Süss (Vincour, T. Sallinen). Rozhodčí: Hribik, Květoň - Gerát, Špůr. Vyloučení: 3:6. Využití: 1:0. Diváci: 4009.

Sestavy:

Litvínov: Godla - D. Zeman, Zile, Jaks, Strejček, Wesley, Demel, Freibergs - Abdul, M. Sukeľ, Kudrna - P. Zdráhal, Estephan, Š. Stránský - Hlava, Gut, P. Straka - Havelka, Helt, Zygmunt. Trenér: Mlejnek.

Brno: D. Furch (1. Čiliak) - Ďaloga, Ščotka, Kundrátek, Hrbas, Kučeřík, Gulaši - Horký, Holík, Flek - Koblížek, Strömberg, Zaťovič - Vincour, T. Sallinen, Süss - Kratochvíl, A. Zbořil, Šalé. Trenér: Pešout.