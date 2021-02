Litvínov vyhrál v Pardubicích 3:1, dvakrát se trefil Hanzl

Pardubice - Hokejisté Litvínova zvítězili ve 47. kole extraligy v Pardubicích 3:1 a utnuli sérii čtyř porážek. Naplno dokázali bodovat vůbec poprvé v únoru po sedmi zápasech, z nichž pouze jeden zvládli vyhrát. Dvěma góly k tomu pomohl útočník Martin Hanzl. Dynamo zůstalo bez bodů podruhé za sebou a znovu to bylo doma.

Do první vážnější šance v utkání se dostali hokejisté ze severu Čech. Ti nejprve nevyužili přesilovku, v následné hře pět na pět se do zajímavé příležitosti propracoval Zygmunt, proti Kloučkovi ale neuspěl. S druhou početní výhodou se Verva popasovala lépe: Demelova rána od modré čáry se od tyčky odrazila před branku, puk v nepřehledné situaci zasáhl Hanzl a poslal jej do sítě. O chvíli později mohl náskok hostí zvýšit Jarůšek, samostatný úprk se mu ale nevyvedl podle jeho představ.

Dynamu, které hrálo bez potrestaného útočníka Kosticyna, pomohla ke srovnání vývoje skóre přesilová hra, tu využil tři sekundy před Heltovým návratem mezi mantinely Blümel svou 15. brankou v sezoně, tentokrát se pardubický mladík prosadil po přesné Paulovičově pobídce. Ve 33. minutě mohl Pardubicím získat vedení čerstvý otec Zohorna, jeho únik ale vyrážečkou zneškodnil Godla. V závěru prostřední dvacetiminutovky ve velké šanci po Camarově pasu minul litvínovskou branku Kousal.

V úvodu třetí části hry měl zajímavou možnost Hübl, jeho nebezpečnou ránu vykryl Klouček. Litvínov opět nabyl svůj náskok ve vlastním oslabení, na trestné lavici sice seděl Jarůšek, ale i on pozoroval, jak Gerhát obral za pardubickou brankou o puk Kousala, kotouč předložil Látalovi a ten se z mezikruží trefil přesně k tyči. Verva se ve čtyřech proti pěti prosadila vůbec poprvé v sezoně. V téže početní nevýhodě ještě mohl udeřit Zygmunt, polský útočník ale svůj únik nedotáhl.

V 54. minutě měl blízko k úspěchu Ďaloga, z mezikruží však skvělou přihrávku do jízdy nezužitkoval. Dynamu nepomohla ani přesilovka po Ščotkově podrážení Camary. Pardubičtí odvolali v poslední minutě brankáře Kloučka, pořádně se ale nedostali ani do pásma. Naopak se do opuštěné branky podruhé v utkání trefil Hanzl a potvrdil cenné vítězství Vervy.

HC Dynamo Pardubice - HC Verva Litvínov 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 26. Blümel (Paulovič, Nakládal) - 13. M. Hanzl (Demel), 52. M. Látal (Gerhát), 60. M. Hanzl (P. Zdráhal). Rozhodčí: Pešina, R. Svoboda - Gerát, Hynek. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Bez diváků.

Pardubice: Barulin - J. Zdráhal, J. Mikuš, Nakládal, J. Kolář, Hrádek, Ďaloga, Bučko - Camara, T. Zohorna, R. Kousal - Blümel, Poulíček, Paulovič - Pochobradský, O. Roman, Horký - Kusý, Rohlík, T. Zeman. Trenér: R. Král.

Litvínov: Godla - Balinskis, Cibulskis, Demel, Kudla, Irving, Ščotka - Pospíšil, V. Hübl, F. Lukeš - L. Stehlík, Gerhát, M. Látal - P. Zdráhal, M. Hanzl, Jarůšek - Havelka, Helt, Zygmunt. Trenér: Országh.