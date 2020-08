Litvínov porazil v dohrávce Mladou Boleslav a postoupil

Litvínov - Hokejisté Litvínova porazili v dohrávaném utkání poháru Generali Česká Cup ve skupině B Mladou Boleslav 4:2. Severočeši sice prohrávali 1:2 poté, co inkasovali dvakrát během stejné přesilovky, ale nakonec se díky lepšímu skóre posunuli do čela tabulky před Karlovy Vary a zajistili si postup do čtvrtfinále. Dva góly vítězů dal devatenáctiletý útočník Přemysl Svoboda.

Právě Svoboda byl v páté minutě prvním úspěšným střelcem zápasu, vedení zajistil týmu Vervy krátce poté, co se domácí ubránili při prvním oslabení. První přesilovka jim pak šla o mnoho hůře. Nechali si během ní totiž dát hned dva góly, když jim nejdříve ujeli Ondřej Najman se zakončujícím Jakubem Strnadem a jen o 24 sekund později pak znovu i samotný Najman.

Alan Lyszczarczyk se postaral v 25. minutě o vyrovnání. Další obrat ve skóre pak přinesla úspěšná dorážka Pawla Zygmunta z 46. minuty. Závěr už pak Litvínovští zvládli. I díky tomu, že se 98 sekund před vypršením základní hrací doby prosadil podruhé v utkání Svoboda.

Litvínov se tak stal po Spartě a Hradci Králové dalším jistým účastníkem čtvrtfinále. Stejně jako Verva mají deset bodů ve skupině také Karlovy Vary, o tři méně pak Liberec. Litvínov by o postup nepřišel ani v případě, že by po souhře výsledků ve čtvrtečním posledním kole došlo na minitabulku. Mladoboleslavští jsou ze hry o postup venku.

Skupina B - dohrávka 2. kola:

HC Verva Litvínov - BK Mladá Boleslav 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 5. P. Svoboda (Látal), 25. Lyszczarczyk (Jurčík), 46. Zygmunt (Jícha, Březák), 59. P. Svoboda (Helt, Válek) - 10. J. Strnad (Najman), 11. Najman. Rozhodčí: Lacina, Pilný - Ganger, Klouček. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:0. V oslabení: 0:2. Diváci: 417.

Tabulka:

1. Litvínov 5 3 0 1 1 14:11 10 2. Karlovy Vary 5 3 0 1 1 19:17 10 3. Liberec 5 1 2 0 2 13:16 7 4. Mladá Boleslav 5 1 0 0 4 16:18 3