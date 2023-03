Litvínov porazil na závěr základní části Olomouc 5:1 a vyzve Třinec

Litvínov - Hokejisté Litvínova porazili v utkání 52. extraligového kola Olomouc 5:1. Závěr základní části tak prožili Severočeši na vítězné vlně, když vyhráli šestkrát za sebou, což byla jejich nejdelší úspěšná série v sezoně. K výhře nad Hanáky pomohli shodně třemi body útočníci Nicolas Hlava (2+1) a Šimon Stránský (1+2).

Po skončení dlouhodobé části jedenáctý Litvínov narazí v předkole play off na obhájce titulu Třinec a do série vstoupí na soupeřově ledě, osmá Olomouc se po šesté porážce z posledních osmi vystoupení utká s Karlovými Vary. V úvodu boje o čtvrtfinále budou mít Hanáci výhodu domácího prostředí. Předkolo začne prvními zápasy ve středu.

"Jsem rád, že kluci chtěli urvat co nejlepší umístění. Mohlo to být i lepší, mezi námi a Mladou Boleslaví rozhodl ve vzájemných utkáních jeden gól. Tak to v hokeji někdy je. Padl na nás Třinec. Je to extrémně kvalitní ofenzivně laděný tým, který má obrovské zkušenosti s play off. Vyhrát třikrát za sebou titul není náhoda. My budeme dělat všechno pro to, aby pro nás sezona byla co nejdelší," řekl trenér Litvínova Karel Mlejnek.

Litvínov proti zdravotně rozklíženým Kohoutům začal s chutí, a i když měli hosté velmi brzy možnost hrát přesilovku po Fronkově faulu, do vedení šel tým Vervy. V šesté minutě našel Hlava mezi kruhy na chvilku zapomenutého Kudrnu, který zacílil pod horní tyčku a oslavil tak již 21. gól v sezoně.

Přesně o 100 sekund později však slavili Hanáci vyrovnání, když vybojovali puk dobrým napadáním a obránce Mareš prostřelil gólmana Tomka. Domácí pak neuspěli v početní výhodě a do první přestávky tak zůstal stav vyrovnaný.

Na další vedoucí zásah si museli Litvínovští nakonec počkat do 28. minuty, kdy se vydal na zteč z vlastního obranného pásma Stránský, do přečíslení dvou na jednoho jej sice doplnil Zdráhal, ale Stránský vzal koncovku na sebe a uspěl - 2:1. V 33. minutě navíc zvýšil v přesilovce povedenou tečí před gólmanem Lukášem clonící Hlava.

Definitivní rozuzlení přišlo s vyloučením Škůrka, jenž dostal přesně po 48 odehraných minutách za vražení na hrazení trest na pět minut a do konce utkání. V následné dlouhé přesilovce pak zvýraznili náskok Severočechů Jaks a svým druhým dnešním gólem Hlava.

Hlasy trenérů po utkání:

Karel Mlejnek (Litvínov): "Byli jsme velice nespokojení s naší první třetinou. Ne kvůli výsledku, ale kvůli tomu, že nám přišlo, že soupeř byl bruslivější a lepší v soubojích. Připadalo nám, že s takovým přístupem nemůžeme dotáhnout zápas do bodového konce. Pravda je, že naše produktivita při hře pět na pět nebyla taková, tudíž rozhodly přesilové hry."

Jan Tomajko (Olomouc): "Pro nás to je krutý výsledek. První třetinu jsme příliš aktivní nebyli, ale vydolovali jsme z toho jeden gól. Ve druhé části jsme byli aktivnější, ale inkasovali jsme dvě zbytečné branky. Především gól na 2:1 byl zbytečný. Potom se to s námi už trochu vezlo. Inkasovali jsme tři branky v oslabení. Tahali jsme za kratší konec a soupeři se sluší pogratulovat."

HC Verva Litvínov - HC Olomouc 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 6. Kudrna (Hlava, M. Sukeľ), 28. Š. Stránský, 33. Hlava (Jaks, Š. Stránský), 51. Jaks (Gut, Kudrna), 52. Hlava (Š. Stránský, Freibergs) - 8. Mareš (Kusko, P. Musil). Rozhodčí: Hejduk, Šindel - Frodl, Hynek. Vyloučení: 5:4, navíc Škůrek (Olomouc) 5 min. a do konce utkání. Využití: 3:0. Diváci: 3884.

Sestavy:

Litvínov: M. Tomek - Jaks, Demel, D. Zeman, Freibergs, Strejček, Šalda, Wesley - Hlava, M. Sukeľ, Kudrna - P. Zdráhal, Estephan, Š. Stránský - Fronk, Gut, P. Straka - Helt, Jurčík, Havelka. Trenér: Mlejnek.

Olomouc: Lukáš - Škůrek, Mareš, T. Černý, T. Galvas, A. Rutar, Řezníček - Bambula, P. Musil, Kusko - Kucsera, Strapáč, Klimek - Janech, Menšík, Anděl - Matašovský, Kučera, M. Tomeček. Trenér: J. Tomajko.