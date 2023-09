Litvínov porazil Mladou Boleslav 5:2 a vyhrál popáté za sebou

Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Litvínova porazili v 6. kole extraligy Mladou Boleslav 5:2, připsali si pátou výhru za sebou a i ve třetím domácím utkání v nové sezoně naplno bodovali. Gólem a asistencí k tomu pomohli Jindřich Abdul a kapitán Matúš Sukeľ. Bruslařský klub po neuspěl poprvé po sérii tří vítězství a s Vervou prohrál ve vzájemných duelech potřetí za sebou.

Litvínov se ujal vedení ve 4. minutě, kdy po tlaku své formace usměrnil David Kaše za gólmana Růžičku přihrávku Czuczmana. Mladoboleslavský gólman, který ve středu při svém prvním startu v sezoně udržel proti Karlovým Varům čisté konto, poprvé inkasoval.

Domácí se ubránili při Šaldově trestu a sami po vyloučeních Järvinena a Osburna měli na půl minuty výhodu pěti proti třem. Prosadili se až v klasické přesilovce, bližší horní roh branky trefil z pravého kruhu Abdul a připsal si pátý gól v sezoně. Další šance měli Hlava a po Kirkově přihrávce Válek. Tomkovi na druhé straně ve 13. minutě po Osburnové skryté střele od modré čáry pomohla levá tyč.

Na přelomu první a druhé části Verva odolala při Kirkově pobytu na trestné lavici. Tomek potom kryl i Šmerhovu dorážku, na druhé straně zahrozil Koblasa. V 25. minut nejdříve trefil z pravého kruhu horní tyč Aaltonen, který v pokračující akci našel mezi kruhy Lantošiho a ten už skóroval.

Litvínov se ubránil při dvou trestech Davida Kašeho v rychlém sledu a v 33. minutě osamocený Aaltonen nezamířil přesně. O dvě minuty později se při Čechově vyloučení prosadil v souboji mezi kruhy kapitán Sukeľ a zamířil do levé tyče. V 37. minutě proměnil Šmerhovu ideální přihrávku Malát a vyrovnal.

Bruslařský klub pokračoval i na začátku třetí třetiny v aktivitě a do dobrých střeleckých pozic se dostali Söderlund, Aaltonen i Dvořáček. V 48. minutě se ale radovali domácí a kombinaci Koblasy a Sukeľa zakončil před brankou nekrytý Kudrna.

Hosté se ubránili při Järvinenově vyloučení a další přesilovku domácích při Osburnově trestu přerušil po 68 sekundách faulem Baránek. Po Czuczmanově faulu měli hosté na osm sekundy i výhodu pěti proti třem. Vzápětí sáhli ke hře bez gólmana a do prázdné branky pojistil náskok Vervy v čase 55:23 Sukeľ. Hosté pokračovali v power play a ještě jednou inkasovali. V poslední minutě David Kaše ještě trefil tyč, ale jeho bratr Ondřej o chvíli později zamířil přesně.

Hlasy trenérů po utkání:

Karel Mlejnek (Litvínov): "Měli jsme velmi dobrý vstup do utkání. Troufnu si říct, že po druhé inkasované brance soupeř převzal otěže utkání. Ze šesti odehraných kol jsme hráli s jasně nejlépe bruslícím a tvrdým, odolným a vysokým soupeřem. Mužstvo v současné době v Boleslavi je velice zkušené, hráči mají leccos za sebou a dokážou si s těmi utkáními poradit. Myslím, že se body měly dělit, ale takový někdy zkrátka hokej je. Musíme asi hodně pracovat na tom, abychom si to zasloužili dál."

Petr Haken (Mladá Boleslav): "Musím pogratulovat domácím ke třem bodům. Když vezmu zápas celkově, tak si myslím, že by bylo zasloužené, abychom si body podělili. Ale domácím měli bohužel lepší vstup do utkání. My jsme nestíhali, byli jsme všude později, navíc jsme hráli i ve třech. Inkasovali jsme branku a bylo to takové opařené. Myslím si, že od 10. minuty jsme byli lepší, dotáhli jsme se i výsledkově. Do branky, kterou jsme (ve třetí třetině) inkasovali, tak si troufnu říct, že jsme měli víc brankových šancí. Byli jsme blíž ke gólu, ale pak jsme bohužel špatně rozebrali jednu situaci a byli jsme potrestaní."

HC Verva Litvínov - BK Mladá Boleslav 5:2 (2:0, 0:2, 3:0)

Branky a nahrávky: 4. D. Kaše (Czuczman, D. Zeman), 11. Abdul (Baránek), 48. A. Kudrna (M. Sukeľ, Koblasa), 56. M. Sukeľ (Demel), 60. O. Kaše (Abdul) - 25. Lantoši (J. Aaltonen, O. Roman), 37. Malát (Šmerha, Pláněk). Rozhodčí: Úlehla, Šindel - Lhotský, Hnát. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 4028.

Sestavy:

Litvínov: M. Tomek - Demel, Zile, Jaks, Baránek, D. Zeman, Czuczman, Šalda - Koblasa, M.Sukeľ, A. Kudrna - O. Kaše, D. Kaše, Hlava - Abdul, Kirk, Válek - Havelka, Jurčík, Zygmunt. Trenér: Mlejnek.

Mladá Boleslav: J. Růžička - Osburn, Pyrochta, A. Čech, Jánošík, Pláněk, R. Jeřábek, Bernad - Skalický, Järvinen, J. Aaltonen - Lantoši, O. Roman, Söderlund - Šmerha, Fořt, Malát - J. Stránský, Suchý, Dvořáček. Trenér: Kalous.