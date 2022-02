Litvínov porazil doma Mladou Boleslav 3:1 a zabral po čtyřech porážkách

Litvínov - Hokejisté třináctého Litvínova zdolali v 54. kole extraligy doma Mladou Boleslav 3:1, zabrali po sérii čtyř porážek a vzdálili se čtrnáctému Kladnu na rozdíl pěti bodů. Verva tak bodovala poprvé po deseti zápasech, z nichž vyhrála jediný. Bruslařský klub si připsal sedmou porážku z posledních osmi duelů. Mladá Boleslav vedla na severu Čech od 5. minuty po brance obránce Adama Jánošíka, ale ve druhé třetině otočili výsledek Patrik Zdráhal a v přesilové hře bek Aaron Irving. V 55. minutě pojistil výhru další zadák Uvis Janis Balinskis.

Litvínov nastoupil už s útočníkem Františkem Lukešem, který po koronavirové nákaze naskočil do sestavy poprvé od 25. ledna. Do obrany Vervy se zařadil po návratu z olympijských her v Pekingu Lotyš Balinskis. Hosté se naopak museli obejít v defenzivě bez kapitána Martina Ševce.

Severočeši, kteří se po nepodařených výsledcích ocitli v hrozbě pádu na barážovou pozici místo rozjetého Kladna, museli od 5. minuty dohánět ztrátu. Od modré čáry postřelil Godlu mezi betony Jánošík. Zvýšit mohl bekhendovým pokusem Flynn, ale litvínovský gólman puk vytěsnil a domácí odolali i při následném závaru. Severočeši se snažili odpovědět, ale cíl nenašla Irvingova rána, zakončení nesedlo Jarůškovi a přesnou mušku neměl ani Straka.

V úvodu druhé části mohl přidat druhý gól Bruslařského klubu po Fořtově akci Raška. Další možnost hostů měl po Najmanově přihrávce v přečíslení Kousal a Godla zasáhl i před dotírajícím Stránským. V polovině utkání se radovali z vyrovnání domácí. Zdráhal se dostal mezi kruhy a bekhendem zamířil přesně k pravé tyči Růžičkovy branky.

Litvínov byl při chuti a otočit stav mohli Irving, Zdráhal či Demel. Domácí pak odolali při Strakově vyloučení na dvě plus dvě minuty a dlouhé oslabení domácích zkrátil o 58 sekund Pýchův faul. Verva naopak zkrácenou přesilovku využila a vteřinu před vypršením trestu se trefil z pozice na hranici levého kruhu Irving, kterému tam nabil podruhé v krátkém sledu Estephan. Ještě před pauzou mohl zvýšit Hübl, ale trefil tyč a na jubilejní 900. bod v extralize tak nedosáhl.

Mladá Boleslav se marně snažila dohnat ztrátu. Ve 46. minutě naopak mohl pojistit náskok domácích Straka. Vervě se to povedlo až v čase 54:35, když využila i svou druhou početní výhodu. Od modré čáry se trefil po Irvingově přihrávce Balinskis. Litvínov se ještě ubránil při Havelkově trestu a stav nezměnila ani závěrečná power play.

HC Verva Litvínov - BK Mladá Boleslav 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 30. P. Zdráhal (P. Svoboda, Balinskis), 40. Irving (Estephan), 55. Balinskis (Irving) - 5. Jánošík (Lintuniemi, Fořt). Rozhodčí: Horák, Kika - Kis, Malý. Vyloučení: 3:2. Využití: 2:0. Diváci: 1500.

Litvínov: Godla - Irving, Balinskis, Stříteský, Demel, Strejček, Hrbas - P. Zdráhal, Estephan, A. Kudrna - Jarůšek, M. Sukeľ, P. Straka - F. Lukeš, Gerhát, M. Chalupa - Havelka, V. Hübl, P. Svoboda. Trenér: V. Růžička.

Mladá Boleslav: J. Růžička - Lintuniemi, Jánošík, Pláněk, Bernad, Fillman, Pýcha, D. Moravec - D. Šťastný, Kotala, Lunter - P. Kousal, O. Najman, Kantner - J. Stránský, Fořt, A. Raška - Závora, Bičevskis, Flynn. Trenér: R. Rulík.