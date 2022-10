Litvínov po obratu proti Hradci dosáhl na první výhru v sezoně

Litvínov (Mostecko) - Hokejisté posledního Litvínova zvítězili v 7. kole extraligy doma nad Hradcem Králové 3:2, přestože po dvou třetinách prohrávali 0:2. V šestém utkání v sezoně oslavili premiérové vítězství. Dvěma góly zahájil obrat Andrej Kudrna a v čase 50:25 rozhodl další útočník Šimon Stránský.

Hned v první minutě se ocitl v dobré příležitosti hostující Kalina, jenže před Zajíčkovým brankovištěm nedokázal zakončit přesně. V deváté minutě byl Kevin Klíma o poznání přesnější, ale ani to nestačilo hostům k vedení, neboť jeho pokus skončil na tyčce.

Šanci Estephana v 11. minutě při hře ve čtyřech na obou stranách zlikvidoval gólman Kiviaho. Chvilku nato se otřel o brankovou konstrukci Zdráhalův pokus. Do vedení šli nakonec přece jen o poznání aktivnější hosté, v jejichž dresu oslavil první extraligový zásah slovenský útočník Okuliar.

Podobný obraz hry nabídlo i druhé dějství. Brzy po přestávce mohl zvýšit McCormack, také on ale zazvonil pouze na tyčku. Ve 28. minutě hráli Východočeši přesilovku a jen Zajíčkův skvělý zásah zabránil ve skórování Cingeľovi. Krátce po polovině základní doby hosté přidali druhý zásah, když Smoleňák usměrnil dokonalou Blainovu nahrávku.

Hned ve 32. minutě se mohli Severočeši dostat zpátky na dostřel, když unikajícího Berku fauloval Piegl a sudí nařídili trestné střílení. K němu se postavil Estephan, jenže na Kiviaha recept nenašel. Hosté pak nevyužili další šance k navýšení náskoku, Litvínov držel nad vodou Zajíček.

Po 14 sekundách třetí třetiny už finský gólman v brance Hradce inkasoval. Nahozený puk se od zadního mantinelu odrazil k volnému Kudrnovi, který nezaváhal. V čase 43:02 při Jankově vyloučení proměnil Estephanovu přihrávku opět Kudrna a připsal si už šestou branku v sezoně.

Při následném Okuliarově trestu se Mountfield ubránil, ale při Nedomlelově pobytu na trestné lavici rozhodl Stránský, před něhož se odrazil puk po Zileho střele od stínícího Sukeľa. Litvínov náskok uhájil při Gutově vyloučení i při závěrečné power play.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Růžička (Litvínov): "Hradec hrál velice dobře. První a druhou třetinu nás přehrávali, my nic neměli. Až potom trestné střílení, mohli jsme se vrátit do zápasu, bohužel jsme gól nedali. Ve třetí třetině jsme do toho šli, že nemáme co ztratit a že hru musíme malinko změnit. Povedlo se nám snad za 14 vteřin dát gól na 1:2, ožili jsme a viděl jsem na hráčích, že mají najednou lepší pohyb, lehkost. Dvě třetiny jsme hráli hrozně ustrašeně. Byl to další zápas, kdy nás Zajda (brankář Šimon Zajíček) drží. Je to úleva, je začátek ligy a není možné, abychom takhle hráli a furt jsme prohrávali. Věřím, že se teď hráči malinko zklidní."

Petr Svoboda (Hradec Králové): "Bohužel se trápíme střelecky. Mít trošku lepší vstup do první třetiny co se týče zakončení, zápas by vypadal úplně jinak. Už v první minutě jsme měli dvě tutové šance. Dvě třetiny jsme hráli slušný hokej, držel nás i gólman (Henri Kiviaho). Chytil trestné střílení. Pomohli jsme si přesilovkou. Bohužel vstup do třetí třetiny byl katastrofální, hned první střídání jsme dostali gól a přišlo mi, že jsme se sesypali. Byli jsme totálně bez pohybu. Až když jsme prohrávali 2:3, vrátili jsme se k naší hře. Trápí nás produktivita a hra v oslabení, dostáváme až laciné góly."

HC Verva Litvínov - Mountfield Hradec Králové 3:2 (0:1, 0:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 41. Kudrna (Estephan, Jaks), 44. Kudrna (Estephan, P. Zdráhal), 51. Š. Stránský (M. Sukeľ, Zile) - 16. Okuliar (Lev, Jergl), 31. Smoleňák (Lev, Blain). Rozhodčí: Úlehla, Šindel - Lhotský, Hnát. Vyloučení: 6:5. Využití: 2:1. Diváci: 3017.

Litvínov: Zajíček - Jaks, Strejček, Wesley, Zile, Freibergs, Demel, Šalda - P. Zdráhal, Estephan, Kudrna - Š. Stránský, M. Sukeľ, Chalupa - Hlava, Gut, P. Straka - Fronk, Berka, Zygmunt. Trenér: V. Růžička.

Hradec Králové: Kiviaho - Blain, Nedomlel, McCormack, Kalina, Čáp, Jank, Piegl - J. Veselý, Lalancette, Zachar - Lev, Cingeľ, Smoleňák - Jergl, Kevin Klíma, Okuliar - Pajer, Štohanzl, R. Pavlík. Trenér: T. Martinec.