Litvínov po necelém týdnu opět dobyl led Karlových Varů

Karlovy Vary - Hokejisté Litvínova zvítězili v dohrávaném utkání 5. extraligového kola na ledě Karlových Varů 6:4. V souboji týmů zpod Krušných hor tak uspěli na ledě Energie i podruhé během necelého týdne a připsali si třetí výhru za sebou. Naplno však Severočeši bodovali poprvé po osmi zápasech. Podařilo se jim to i díky úspěšně zvládnuté přestřelce ve třetí třetině, během níž dvakrát skóroval obránce David Štich. Po jeho gólech odskočili hosté z 2:2 na 4:2.

"Vyhráli jsme s Karlovými Vary podruhé v krátké době. Tak nějak jsme věděli, co od nich máme čekat. Do zápasu jsme nevkročili ideálně, ale nesložilo nás to a začali jsme hrát svoji hru. Více jsme se tlačili do brány, stříleli jsme, šest gólů tam spadlo a vezeme si tři body," řekl po utkání Štich.

Z utkání uběhlo pouhých 44 sekund, když po odražené střele od tyče Godlovy branky otevřel skóre domácí Beránek. Úvodní zásah však musel ještě posvětit videorozhodčí. Po zajímavé příležitosti Fleka ve čtvrté minutě se při vyloučení Pulpána dostali do zápasu i Severočeši. Po nevyužité první přesilovce se v té další trefil Lukeš, který v 10. minutě tečoval nahození Hübla. Ještě v úvodní dvacetiminutovce mohl otočit vývoj zápasu Hanzl, který však po chybě Pulpána svůj sólový nájezd nevyužil.

Ve 25. minutě se však po ideální Heltově nahrávce a následné střele Cibulskise z mezikruží hráči Vervy dočkali. O chvíli později mohl zvýšit Žejdl, avšak z bezprostřední blízkosti Novotného nepřekonal.

Západočeši poté přidali na rychlosti a za svoji zvýšenou aktivitu si vysloužili vyrovnání - ve 29. minutě Kašeho vyraženou střelu vrátil bekhendem za Godlova záda Vondráček. Nepříjemný moment se odehrál na konci druhého dějství, když při jednom ze soubojů v brankovišti zůstal na ledě otřesený litvínovský gólman. Po ošetření však pokračoval ve hře.

Ve třetí části se mezi oběma soupeři strhla gólová přestřelka, v níž tahala domácí Energie za kratší konec. Hostům vrátil vedení ve 42. minutě Štich, jehož pokus od mantinelu propadl za Novotného záda. O pět minut později zaznamenal Štich, jenž měl dodnes v sezoně ze 20 zápasů na kontě jediný bod za nahrávku, střelou od modré čáry svůj druhý úspěch a pomohl svému mužstvu k již dvoubrankovému náskoku. Nic na tom nezměnila ani trenérská výzva domácí střídačky.

"Důležité je, že jsme dali šest gólů a vezeme si tři body, které jsou pro nás velmi důležité do tabulky. Co se týče mých dvou gólů, byly to prostě dvě střely, které tam spadly. Ale nebudu lhát, samozřejmě to potěší," uvedl Štich.

Za 32 sekund to však bylo opět jen o jednu branku po střele Mikúše. Brankové dostihy pokračovaly i nadále. Západočeši ve snaze vstřelit vyrovnávací branku nechávali otevřená zadní vrátka, čehož po přečíslení se Zdráhalem využil o dalších 71 sekund později Žejdl. Domácí se přesto nevzdali a v 58. minutě sáhli ke hře bez brankáře. V power play dokázal snížit Flek, na vyrovnání však Karlovarští nedosáhli. Naopak v čase 59:50 jistil tříbodový zisk pro hosty Pospíšil.

"Samozřejmě, že jsme chtěli vyhrát. V posledním zápase jsme prohráli v Brně, takže jsme chtěli do toho utkání vstoupit dobře. To se nám podařilo, bohužel se nám ale dnes nepodařilo vyhrát. My jsme si třetí třetinu nepohlídali a bohužel nás soupeř zlomil. Odskočili nám o dva góly, pak už se to dohánělo těžko. Ještě se nám podařilo snížit. Je škoda, že se nám to nepodařilo dotáhnout alespoň do té remízy," prohlásil karlovarský útočník Ondřej Beránek.

Dohrávka 5. kola hokejové extraligy:

HC Energie Karlovy Vary - HC Verva Litvínov 4:6 (1:1, 1:1, 2:4)

Branky a nahrávky: 1. O. Beránek (M. Rohan, D. Kaše), 29. Vondráček (D. Kaše, Redlich), 47. T. Mikúš (O. Beránek), 59. Flek - 10. F. Lukeš (V. Hübl, Balinskis), 25. Cibulskis (Helt, P. Svoboda), 42. Štich, 47. Štich (F. Lukeš, V. Hübl), 49. Žejdl (P. Zdráhal), 60. Pospíšil (V. Hübl). Rozhodčí: Hodek, Hejduk - Hynek, Šimánek. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:1. Bez diváků.

Sestavy:

Karlovy Vary: F. Novotný - Šenkeřík, M. Rohan, Weinhold, Graňák, L. Zábranský ml., Pulpán, D. Mikyska - Flek, D. Kaše, Hladonik - O. Beránek, T. Mikúš, Lauko - Kohout, Černoch, Koblasa - Vondráček, Skuhravý, Redlich. Trenér: Pešout.

Litvínov: Godla - Irving, Ščotka, Balinskis, D. Kolář, Štich, Demel, Cibulskis - P. Zdráhal, Žejdl, Jarůšek - Pospíšil, V. Hübl, F. Lukeš - Fronk, M. Hanzl, P. Svoboda - M. Látal, Helt, Zygmunt. Trenér: Országh.