Litvínov obrátil zápas v Ostravě a z Moravy veze dvě výhry

Ostrava - Hokejisté Litvínova zdolali ve 40. kole extraligy ve Vítkovicích druhý tým tabulky 3:2 po nájezdech. Přestože Severočeši prohrávali 0:2, dvě minuty před koncem řádné doby z přesilovky zásluhou Jindřicha Abdula vyrovnali a ve třinácté sérii nájezdů rozhodl Michal Gut. Litvínov tak po Olomouci uspěl i v Ostravě a z víkendového dvojzápasu na Moravě veze domů dvě výhry.

Vítkovice se mohly těšit z dokonalého startu. Už v jedenácté sekundě hosté neuhlídali na brankovišti Krenželoka, který doklepl za Zajíčkova záda Lakatošovu přihrávku od zadního mantinelu.

I díky bleskové brance se domácí dostali do pohody a v první části měli jasně navrch. Ale šance Marosze či Raskoba zneškodnil Zajíček a Krieger před odkrytou brankou minul kotouč. Potrestat je mohl Hlava, ale v 17. minutě autor pátečního hattricku v Olomouci zblízka nedokázal protlačit puk za čáru. A tak v čase 19:36 z přesilovky zavěsil podruhé Bukarts a byl to už jeho dvacátý gól sezony.

Ještě pár sekund před koncem prvního dějství promarnil velkou možnost hostující Estephan, Sukel s Kudrnou v úvodu druhé třetiny nedotáhli přečíslení, v 23. minutě už však Jaks při hře pět na čtyři střelou od modré čáry snížil.

Začátek druhé části patřil Severočechům a v početní výhodě pět na tři mohl Zdráhal vyrovnat, jeho tečovaná rána ale cinkla jen o horní tyč. Vítkovicím mohl ulevit v 39. minutě Lakatoš, jenž vypíchl puk v oslabení, ale jeho klička ? la Forsberg neměla úspěch.

Svižněji vypadající Severočeši tak mohli pokračovat ve své iniciativě i v závěru a v 58. minutě nakonec dokázali srovnat, když Abdul v přesilové hře propasíroval puk za Stezku a potrestal tím špatné vítkovické střídání.

V prodloužení gól nepadl a nájezdy se protáhly do třinácté série, v níž parádním bekhendovým zakončením rozhodl Gut.

Hlasy trenérů po utkání:

Radek Philipp (Vítkovice): "Dneska rozhodly speciální týmy. Vstup do utkání jsme měli velmi dobrý, dali jsme rychlý gól. I celá první třetina byla z naší strany odehrána výborně. Měli jsme pohyb, šance, dali jsme dvě branky. Do druhé třetiny jsme ale vstoupili hodně lehkovážně. Začali jsme Litvínov pouštět do přečíslení a vrátili jsme ho do hry. Hosté využili dvě přesilovky, my jsme je neubránili, a v nájezdech byl šťastnější soupeř."

Karel Mlejnek (Litvínov): "Nám se úvod utkání nepovedl. První střídání a hned inkasovaný gól. Tím byla velmi ovlivněna první třetina, my byli všude pozdě a soupeř jednoznačně lepší. Ve druhé a třetí třetině nám ale pomohly k návratu do utkání dvě přesilové hry. Dotáhli jsme to k samostatným nájezdům a dvou bodů si samozřejmě ceníme."

HC Vítkovice Ridera - HC Verva Litvínov 2:3 po nájezdech (2:0, 0:1, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 1. L. Krenželok (Lakatoš, Marosz), 20. Roberts Bukarts (Mikuš, Mueller) - 23. Jaks (Estephan, Hlava), 58. Abdul (Kudrna, Zile), rozhodující nájezd Gut. Rozhodčí: Obadal, Šír - Axman, Gebauer. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:2. Diváci: 5196.

Vítkovice: Stezka - Raskob, Gewiese, Grman, Mikuš, J. Stehlík, Prčík, Koch - Lakatoš, Marosz, L. Krenželok - Roberts Bukarts, Krieger, Mueller - M. Kalus, Dej, Kotala - Lednický, Chlán, Fridrich. Trenér: Holaň.

Litvínov: Zajíček - D. Zeman, Zile, Strejček, Freibergs, Jaks, Demel, Šalda - Berka, Sukeľ, Kudrna - P. Zdráhal, Estephan, Abdul - Hlava, Gut, Danielčák - L. Stehlík, Fronk, Havelka. Trenér: Mlejnek.