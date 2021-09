Litva vyzvala své občany, aby nekupovali čínské mobilní telefony Xiaomi

Vilnius - Litva v úterý vyzvala své občany, aby nekupovali mobilní telefony od čínské společnost Xiaomi. Podle litevského ministerstva obrany mají zařízení zabudovanou schopnost rozeznat a cenzurovat obsahy, které vadí Pekingu, uvedla agentura Reuters. Čínská firma na tvrzení litevského ministerstva nereagovala.

"Naše doporučení je nekupovat si nové čínské mobilní telefony a zbavit se těch koupených, jak to je jen možné," uvedl náměstek litevského ministra obrany Margiris Abukevicius.

Podle zjištění tamního kybernetického úřadu mají nová zařízení od firmy Xiaomi v sobě zabudovanou schopnost rozeznat a cenzurovat obsahy, které se nelíbí režimu v Pekingu. Jedná se například o věty "Svobodný Tibet" či "Dlouhý život nezávislému Tchaj-wanu" a zhruba dalších 400 slov a výrazů. V zařízeních, jež směřují na trh v Evropské unii, je tato schopnost deaktivovaná, podle litevského úřadu ji však je možné spustit na dálku.

Vztahy mezi Litvou a Čínou jsou v posledních týdnech napjaté poté, co Tchaj-wan, který Peking považuje za vzbouřeneckou provincii, ohlásil změnu názvu svého zastoupení ve Vilniusu. To míní přejmenovat na Tchajwanské zastoupení. Jinde v Evropě používá název odkazující pouze na hlavní město Tchaj-pej. Čína následovně povolala svou velvyslankyni ve Vilniusu ke konzultacím do vlasti. Litvu vyzvala, aby učinila totéž se svým velvyslancem v Pekingu.