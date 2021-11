Litva vyhlásila kvůli migraci výjimečný stav u hranic s Běloruskem

Vilnius - Litva dnes vyhlásila výjimečný stav u hranic s Běloruskem, kde se na běloruské straně shromáždily stovky migrantů. Ty tam během noci přepravili od bělorusko-polské hranice běloruští pohraničníci, uvedl litevský zpravodajský portál Delfi. Vyhlášení výjimečného stavu navrhla litevská vláda a zákonodárci tento krok vzápětí schválili. Platit začne dnes o půlnoci místního času (23:00 SEČ) a má trvat měsíc.

Mimořádný režim umožní mimo jiné omezit pohyb v pohraničí, uvedla agentura Reuters. Podle premiérky Ingridy Šimonytéové země výjimečný stav vyhlásila poprvé od získání své nezávislosti.

Výjimečný stav bude platit v pět kilometrů širokém pásmu podél hranice s Běloruskem a také v táborech pro migranty. Umožní pohraničníkům použít "psychický nátlak" a "přiměřené fyzické násilí", aby zabránili migrantům ve vstupu do Litvy, píše Reuters. Zároveň omezí cestovaní, které bude ve vymezeném koridoru možné pouze s povolením pohraniční stráže. Vstoupit do něj budou moci jen ti civilisté, kteří v něm žijí nebo mají majetek. Omezena budou i shromáždění v oblasti.

"Lidé, kteří žijí a pracují (v blízkosti hranic) to budou moci dělat i nadále. Ale lidé, kteří se tam chtějí dostat, aby například vyzvedli migranty a odvezli je na jiné území - pro ty to bude těžší," řekla dnes v parlamentu Šimonytéová. Režim dále omezí právo migrantů na korespondenci a telefonní rozhovory, s výjimkou žádostí adresovaných úřadům. Za výjimečného stavu lze také využít státní rezervy.

Litva už v pondělí oznámila, že přesouvá na hranici s Běloruskem vojáky z obav před možným přílivem migrantů, poznamenal Reuters.

"Vidíme situaci a hrozby, které vytváří běloruský režim koordinovanými akcemi na hranici s Polskem, a uvědomujeme si, že tyto hrozby mohou vzniknout i u nás. Vidíme jasné paralely," uvedla ministryně vnitra Agné Bilotaitéová. "Děláme a uděláme vše, aby naše hranice byly ubráněny," zdůraznila při předkládání návrhu vyhlásit výjimečný stav.

Běloruští pohraničníci během noci převezli vojenskými auty od hranic s Polskem asi 500 migrantů, kteří nyní táboří u hranic s Litvou, poblíž obce Kadyš. Někteří z nich se ještě v noci pokusili hranici překročit: do půlnoci litevská stráž zaznamenala pokusy 73 migrantů, od půlnoci do dnešního rána se hranici pokoušelo přejít dalších 82 migrantů, napsal server Delfi.

"Byla tma, když přišlo hodně vojáků. Od neděle jsme byli u polské hranice, poblíž benzinové stanice. Běloruští vojáci tam byli od pondělního poledne, se psy a zbraněmi. Večer jich bylo ještě víc. Ty (migranty), kteří nebyli v centru tábora, posadili do velkých kamionů, a to i děti. Dohromady 500 lidí. Nařídili, ať se sesedneme, že nás odvezou do Polska. Lidi plakali a prosili, ať je neodvážejí od rodin. Na to běloruští pohraničníci začali střílet do vzduchu. Posadili nás do aut a někam nás hodinu vezli," vylíčil Delfi nejmenovaný uprchlík. Okolo půlnoci se ukázalo, že je převezli k litevské hranici a že jsou poblíž běloruské vsi Kadyš. Ve skupině asi 500 lidí jsou mladí muži, ženy a děti mladší 12 let. Nejmladšímu je pět měsíců.