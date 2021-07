Litva postaví na hranici s Běloruskem bariéru, aby zastavila migranty

Litva postaví na své hranici s Běloruskem bariéru, kterou bude hlídat armáda a která má od cest do Litvy odradit migranty. Na snímku vpravo předseda Evropské rady Charles Michel v rozhovoru se členem litevské pohraniční stráže.

Litva postaví na své hranici s Běloruskem bariéru, kterou bude hlídat armáda a která má od cest do Litvy odradit migranty. Na snímku vpravo předseda Evropské rady Charles Michel v rozhovoru se členem litevské pohraniční stráže. ČTK/AP/Mindaugas Kulbis

Vilnius - Litva postaví na své hranici s Běloruskem bariéru, kterou bude hlídat armáda a která má od cest do Litvy odradit migranty. Podle agentury Reuters to dnes oznámila premiérka Ingrida Šimonytéová. Dnešnímu oznámení předcházelo rozhodnutí Běloruska, že se v reakci na sankce EU nebude snažit bránit příchodům migrantů do Litvy.

"Začneme budovat další fyzickou bariéru, která rozdělí Litvu a Bělorusko, což by bylo určitým znamením a odstrašujícím prostředkem pro organizátory nelegálních migračních toků," uvedla podle Reuters litevská premiérka na dnešní tiskové konferenci. Poznamenala také, že Bělorusko nabízí migrantům lety do Minsku z Bagdádu a možná také z Istanbulu. Odkázala přitom na důkazy, které byly nalezeny u nejméně jednoho migranta.

Vilnius obviňuje Minsk, že migrantům cíleně umožňuje přecházet přes 680 kilometrů dlouhou vzájemnou hranici, která je současně vnější hranicí Evropské unie i schengenského prostoru. Na nápor nelegálně přicházejících migrantů například z Iráku, kteří se dostávají do EU přes Bělorusko, si Litva stěžovala už minulý měsíc. V posledních dnech přitom zaznamenala rekordní počty migrantů, kteří se do země dostali přes hranici s Běloruskem.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová při nedávné návštěvě Vilniusu přislíbila podporu a řekla, že pomoc poskytne také evropská agentura pro ochranu hranic Frontex.