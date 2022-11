Litultovice na Opavsku ověřily, jak v praxi funguje komunitní energetika

Litultovice (Opavsko) - Městys Litultovice na Opavsku ověřil, jak funguje komunitní energetika, když se k fotovoltaické elektrárně na střeše školky připojí místní úřad, základní škola, tělocvična, hasičská zbrojnice a pět rodinných domů. Jde o první takovýto projekt energetického společenství v Česku. Zatím funguje jen virtuálně, protože v zemi není potřebná legislativa, v takzvaném meziresortním připomínkovém řízení už je ale novela energetického zákona, která komunitní energetiku zavede do praxe. Na dnešním setkání v Litultovicích to řekli ministr práce a životního prostředí Marian Jurečka (KDU-ČSL), ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman a litultovický starosta Jan Birgus (Nezávislí pro Litultovice).

Malou fotovoltaickou elektrárnu o výkonu sedmi kilowattů instalovaly Litultovice na střechu školky při její rekonstrukci v roce 2016. Pak začaly spolupracovat se skupinou ČEZ, jež hledala obec, na níž mohla ověřit systém chytrého měření, který sleduje reálné toky z fotovoltaiky.

"S komunitní energetikou jsou spojena poměrně velká očekávání. Chtěli jsme mít nějakou praktickou zkoušku toho, jak reálně to pak vypadá - jak je složité najít obec, která by do toho šla, jak je složité přesvědčit občany, aby se do komunity zapojili, jak dobře to bude fungovat, kolik se vlastně spotřebuje elektřiny z té komunity a další," řekl ředitel útvaru Inovace ve skupině ČEZ Jan Šícha.

U fotovoltaických elektráren vzniká v době slunečního záření přebytek energie, který přetéká do distribuční sítě. "Tady je to udělané tak, že praktické fyzické toky běží jinak, ale virtuálně se snažíme přetok distribuovat do dalších spotřebních míst v komunitě. Čím pestřejší ta spotřební místa jsou, tím více se spotřebuje," řekl Šícha.

Projekt podle něj zatím funguje podle očekávání. "Je vidět, že je důležité dobře zbalancovat velikost fotovoltaik a počet účastníků komunity," řekl Šícha. Přetok energie je podle něj během dne relativně složité spotřebovat, protože lidé jsou v práci, a nejvíce energie tak spotřebují ráno a večer.

Birgus řekl, že sami zjistili, že v domácnostech je důležité řadu věci plánovat, například kdy se zapne pračka, sušička a podobně. Pokud ale podle něj lidé přizpůsobí své návyky, mohou například i v domcích, které nemají vlastní fotovoltaiku, využívat levnější proud od členů komunity.

"Z našeho experimentu se ukazuje, že spotřeba obecních budov a rodinných domků se výhodně doplňuje, že to zkombinovat jde. Jestli chceme, aby fotovoltaika fungovala tak, že nebudou nějaké velké přetoky do sítě, tak to v rámci komunity jedné vesnice jde vybalancovat, ale je třeba si s tím trošičku pohrát," řekl starosta.

Výkon elektrárny na školce je podle něj z dnešního pohledu pro komunitu malý, ale podmínkou tehdejších dotací bylo, aby 70 procent vyrobené elektřiny spotřebovala školka. Nejvíce elektřiny přitom elektrárna vyrábí v létě, kdy je školka zavřená, a spotřebuje jí tedy nejmíň.

"Aby to mělo význam pro občany, tak by muselo těch elektráren být daleko víc. Máme v plánu instalovat i na budovu základní školy, největší projekt máme zatím na střeše hasičské zbrojnice, který by ale neměl napájet prvotně zbrojnici, ale budovu zámku, v němž sídlí úřad," řekl Birgus.

Ministr Jurečka řekl, že takovéto projekty jsou potřeba, aby bylo možné dobře nastavit celé fungování komunitní energetiky. "Předpokládám, že by se mohlo podařit mít účinnost někdy v druhém kvartálu příštího roku. Teď je v připomínkovém řízení novela energetického zákona, která už komunitní energetiku do legislativy zavádí," řekl Jurečka.

Pak už podle něj bude možné projekty komunitní energetiky začít uskutečňovat i fyzicky. "Jde o to, aby každá domácnost, každý veřejný objekt, každý třeba i podnikatelský objekt v daném území mohl být jak potenciálně výrobce energie, elektrické především, tak zároveň i spotřebitelem," řekl ministr.

Valdman řekl, že pokud vše půjde dobře, bude novela zákona schválena příští rok a následovat bude nastavení vyhlášek a související legislativy. "My na to nicméně nečekáme. Už teď nabízíme podporu z modernizačního fondu, aby obce mohly čerpat dotace na fotovoltaiky, na baterie tak, aby se přichystaly na budoucí komunitní energetiku, protože to je základ a ten už mohou v podstatě realizovat nyní," řekl Valdman.