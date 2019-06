Litoměřický soud poslal do vazby muže obviněného ze znásilnění

Litoměřice - Litoměřický okresní soud poslal dnes muže obviněného ze znásilnění nezletilé dívky do vazby. Pachatel původem z Afriky neúspěšně žádal o azyl v Německu. Muže zadrželi policisté krátce po činu, který se stal v úterý kolem poledne.

Do vazby soud poslal devětadvacetiletého Afričana kvůli možnému útěku a páchání další trestné činnosti. "Byly shledány důvody pro vazbu útěkovou, je to osoba bez jakéhokoliv zázemí, bez dokladů," řekl novinářům po vazebním zasedání předseda litoměřického okresního soudu Miroslav Kureš.

Muž je obviněn ze znásilnění a majetkové trestné činnosti. Hrozí mu vězení od dvou do deseti let. Proti rozhodnutí o vazbě si podal muž stížnost, o které bude rozhodovat ústecký krajský soud. "Řekl, že do vězení nechce," uvedl Kureš.

Česká policie loni podle svých statistik vyšetřovala 651 nových případů znásilnění, objasněno bylo do konce roku 439 z nich. Cizinci spáchali zhruba 18 procent z objasněných případů. Předloni byla čísla mírně nižší. Cizinci spáchali zhruba 15 procent z 418 objasněných znásilnění, nových případů bylo za celý rok 598.

Muž žádal v Německu o azyl. Z informací, které poskytla soudu saská policie, podle Kureše vyplývá, že v roce 2017 mu byl azyl zamítnut. "Od té doby se pohybuje na území Německa v rámci režimu tzv. strpení, ale je bez dokladů, není ho kam vyhostit zřejmě," uvedl Kureš.

Obviněný byl v Německu třikrát trestán, v roce 2017 za neupřesněnou závažnou trestnou činnost, v roce 2018 pro násilnou trestnou činnost, letos už má také jeden záznam. "Je veden jako osoba s agresivními pohnutkami," uvedl Kureš. "Poslední trest byl jednoměsíční, který vykonával za to, že nezaplatil pokutu," řekl předseda soudu.

Afričan podle Kureše příliš nekomunikuje. "Ani při výslechu nebylo konkretizováno, jestli se jedná o Afričana z Libye, z Mali. Tlumočník se s ním snažil hovořit arabsky, francouzsky, anglicky," uvedl soudce.

Skutek je podle soudce poměrně dobře důkazně podložen. "Údajně měl být propuštěn z jednoměsíčního náhradního trestu, koupil si lístek, jel do Děčína. Pak si koupil další lístek do Ústí, zřejmě pokračoval vlakem a asi ho vysadil u Lukavce (na Litoměřicku) průvodčí jako černého pasažéra," řekl Kureš.

Obětí je dívka mladší osmnácti let. Litoměřický deník uvedl, že dívka je z Terezína a je jí 16 let. "Oběť byla náhodná," řekl soudce.