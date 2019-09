Litoměřice při oslavách výročí vytvořily rekord v přípitku vínem

Na litoměřickém Mírovém náměstí si 15. září 2019 v rámci oslav osmistého výročí založení města společně připilo 2141 lidí vínem, a zapsali se tak do České knihy rekordů o nejpočetnější přípitek vínem.

Litoměřice - Královské město Litoměřice se zapsalo do České knihy rekordů v hromadném přípitku vínem. V rámci oslav 800 let od založení pozvedlo najednou číše s místním bílým vínem 2141 lidí. Překonán byl tak dosavadní, pět let starý rekord z Mikulova, čítající zhruba pětistovku lidí.

"Jsem na vás hrdý, moji Litoměřičané," řekl po slavnostním vyhlášení rekordu starosta Ladislav Chlupáč (ODS). Skleničky lidem nalévali číšníci s cisternami vína na zádech. Účastníci přípitku museli vydržet nevypít obsah až do okamžiku, kdy zazněl pokyn k přípitku. Po sečtení někteří v oslavách pokračovali.

Dostatek místního vína i regionálních potravin mají Litoměřičané zajištěn po celou dobu městských slavností, které zahájil v sobotu program připravený místní základní uměleckou školou. Plné náměstí v sobotu večer přihlíželo videomappingu, v jehož rámci se promítala audiovizuální show. Jejím základem bylo osm příběhů, které symbolizovaly osm století.

K dnešnímu přípitku přišli lidé na náměstí v slavnostním defilé. Zastoupeny v něm byly pěvecké sbory, sportovní kluby, skauti i divadelní soubory. Zájemci si mohli dnes také prohlédnout v kostele sv. Ludmily část ostatků světice.

Od pondělí do středy bude pódium postavené před radnicí patřit místním souborům, divadelníkům, kapelám a školám. Na čtvrtek 19. září je v plánu koncert litoměřického festivalového sboru s Teplickou filharmonií a slavnosti vyvrcholí v pátek a sobotu vinobraním. "Velmi mě překvapil zájem obyvatel o propagační materiály vydané v souvislosti s 800. výročím. Litoměřičáci oblékají trička a fotí se v nich na různých místech České republiky, ale i v zahraničí. Je úžasné vidět, že lidé jsou hrdi na město, v němž žijí," uvedl starosta.

Litoměřice patří mezi nejstarší česká města. Samotný rok založení je ale sporný. "Opřeli jsme se v tomto o většinový názor historiků. A také někteří si ještě pamatují, že se v roce 1969 slavilo 750 let, takže na to jsme museli navázat," řekla mluvčí města Eva Břeňová.

Místo na soutoku Labe a Ohře bylo obýváno dřív než před osmi staletími. Ve středověku bylo město rozděleno na vlastní hrad a předhradí, jehož část byla kolem roku 1057 vyhrazena pro kapitulu při kostele sv. Štěpána v místě, kde se nyní nachází barokní katedrála sv. Štěpána.