Litoměřice opravily kamennou část rozhledny Varhošť, byla v havarijním stavu

Rozhledna Varhošť, kde město Litoměřice převzalo kamennou část po opravě, 11. srpna 2023, Litoměřicko. Železná kruhová rozhledna stojí na jednom z vrcholů Českého středohoří 50 let. ČTK/Hájek Ondřej

Litoměřice - Litoměřice opravily kamennou část rozhledny na vrhu Varhošť v Českém středohoří. Spodní zděná část stavby byla v havarijním stavu. Dnes převzalo stavbu od zhotovitele prací město, které je jejím vlastníkem. Náklady ve výši 1,3 milionu korun zaplatilo z rozpočtu. V září turisté oslaví 50 let rozhledny výročním pochodem.

Práce zahrnovaly sanaci nástupní podesty pod ocelovou konstrukcí, přeložení hromosvodu a obnovu samotného zdiva. "Na podlahu podesty jsme nanesli pružnou polyuretanovou stěrku a osadili oplechování tak, aby se zabránilo zatékání do stěn kamenné části rozhledny. Dále bylo nutné celé zdivo přezdít, přespárovat a očistit. Do zdí jsme pomocí vrtů umístili navíc spřažovací trny, které zdi spojily a zpevnily," uvedl jednatel dodavatelské firmy Radek Rosenkranc.

Investiční technik z odboru územního rozvoje městského úřadu Ladislav Pošík doplnil, že do budoucna je plánována také renovace ocelové konstrukce. "Připravovanou novinkou pro návštěvníky rozhledny budou čtyři panoramatické tabule zobrazující reliéf krajiny se jmenným popisem okolních vrchů. Umístěné budou ve vrcholové části," uvedl Pošík.

Nynější rozhledna na Varhošti byla slavnostně otevřena v roce 1973. U příležitosti 50. výročí této události chystá Klub českých turistů (KTČ) Litoměřice na sobotu 24. září výroční pochod pro širokou veřejnost. "Akce je organizována formou hvězdicového dostředného pochodu pro pěší s místem startu podle vlastní volby účastníků s cílem u rozhledny. Tam si účastníci v době od 10:00 do 15:00 hodin mohou vyzvednout také odměny v podobě pamětního listu, výroční turistické známky a jubilejního razítka," uvedl za KTČ Litoměřice Vlastimil Kintner. Na úpatí Varhoště bude zajištěno občerstvení. Zároveň bude mezi Hlinnou a Litoměřicemi jezdit kyvadlová autobusová doprava.

První rozhlednu na vrchu Varhošť postavili litoměřičtí turisté ze Spolku pro České středohoří na konci 19. století. Dřevěná konstrukce sloužila do roku 1902. Nová rozhledna, už s kamenným základem a desetimetrovou dřevěnou konstrukcí, byla postavena v roce 1927. Na začátku 70. let bylo nutné ji kvůli havarijnímu stavu strhnout. Nynější rozhledna, jejíž ocelovou konstrukci na místo dopravil vrtulník a její ukotvení bylo velmi náročné, se otevřela u příležitosti zahájení výstavy Zahrada Čech 22. září 1973. Vyhlídka z rozhledny nabízí pohled do údolí Labe nebo na České středohoří a Krušné hory. Po vystoupání sedmdesáti schodů uvidí návštěvníci Říp, Hazmburk, Lovoš, Milešovku, Kletečnou nebo Nakléřov.

Rozhledny jsou oblíbeným cílem turistů v Krušných horách, Českém středohoří i Českém Švýcarsku. Na Děčínsku se minulý týden zřítilo z dřevěné vyhlídky u obce Markvartice osm dětí a praktikant. Policie událost prošetřuje jako trestný čin těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. O dalším osudu vyhlídky mají rozhodnout v nejbližší době zastupitelé. Děti po pádu utrpěly zranění, všechny už byly propuštěny z nemocnic.