Litoměřice jednají s krajem o převodu nemocnice

Litoměřice - Vedení Litoměřic jedná s krajem o převodu místní nemocnice, protože město nemá peníze na její další provoz. Město nemocnici každoročně dotuje až dvaceti miliony korun. Převod by se mohl uskutečnit na jaře 2020. Novinářům to dnes řekl starosta města Ladislav Chlupáč (ODS). V pátečním referendu se proti prodeji nemocnice vyslovilo 95,87 procent zúčastněných.

Převodu nemocnice na kraj bude podle místostarosty Karla Krejzy (ODS) předcházet znalecké zpracování posudků. "Může to být na konci roku, může to být v lednu i na jaře," řekl Krejza. "Samozřejmě, bude se to odvíjet od dalších jednání, protože musíme najít způsob, jak to udělat, aby to bylo v pořádku po všech stránkách," uvedl Chlupáč, podle kterého je nemocnice pro občany i vedení města citlivé téma.

Starosta zhodnotil i financování nemocnice. "Všechna města, která mají nemocnice, musí ze svého rozpočtu přispívat na provoz," řekl Chlupáč. Podle něj se příspěvky zvýšily. Doplnil, že menší nemocnice jsou znevýhodněny pojišťovnami, které jim platí méně než těm větším, a navíc pojišťovny nepřispívají na provoz nemocnice. Vše se hradí z rozpočtu nemocnice.

Litoměřice už na konci minulého volebního období začaly řešit budoucnost nemocnice, jejíž provoz každoročně dotují deseti až dvaceti miliony korun. Nemocnice potřebuje podle radních peníze na rozvoj. Zájem o provozování nemocnice dlouhodobě projevuje Krajská zdravotní, která v Ústeckém kraji spravuje pět nemocnic.

Starosta ve svém vyjádření upozornil na nedostatek zdravotního personálu. S tím se potýkají nemocnicemi po celé republice. V zájmu města je podle něj zajistit kvalitní zdravotní péči a provoz nemocnice. "Nastal určitý odpor ke všemu, co je soukromé," řekl k vyhlášení referenda Chlupáč.

Referendum mělo původně být až za rok, souběžně s krajskými volbami kvůli obavám, že jindy by se nedostavil dostatečný počet občanů a referendum by tak bylo neplatné. Páteční referendum to ovšem nepotvrdilo, přišlo přes 52 procent lidí. K tomu, aby bylo referendum platné, je třeba, aby se ho zúčastnilo 35 procent oprávněných voličů. "Rozhodli jsme se, že referendum vyhlásíme pokud možno s otázkou, kde bylo to slůvko bezodkladně," uvedl Chlupáč. Měl důvěru, že přijdou občané v hojném počtu, což se také stalo. "Účast překonala naše očekávání," řekl starosta. Původně se domníval, že se dostaví 37 procent voličů. K velké účasti podle starosty přispěl i dostatek informací o situaci kolem nemocnice.