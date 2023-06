Litoměřice a Terezín nově spojila pravidelná lodní linka

Litoměřice - Litoměřice a Terezín ode dneška spojuje lodní linka. Malé plavidlo bude do října pendlovat mezi městy. Najednou sveze nejvýše 12 lidí. Politici věří, že rozšířením nabídky pro výletníky se podaří získat do regionu více turistů, kteří v něm přespí. Linka je zařazena do systému Dopravy Ústeckého kraje, za lístek zaplatí dospělí 20 korun hotově, 18 korun při platbě kartou. Novinářům to řekl náměstek hejtmana Jiří Řehák (Spojenci pro kraj).

Fotogalerie

O lince, která spojí dva nejnavštěvovanější turistické cíle regionu, se mluvilo již před lety. Provozu ale bránilo technické řešení. V Litoměřicích loď startuje na Labi a po proplutí pod mostem vplouvá na Ohři. Řeka je v úseku kolem Terezína pro velké lodě nesplavná, proto dopravce Autobusy Karlovy Vary, který provozuje v Litoměřicích městskou hromadnou dopravu, zvolil menší loď s ponorem pouze 30 centimetrů. "Jsme opravdu moc rádi, že se podařilo překonat tento problém, díky tomu lidé uvidí skutečně panenskou přírodu kolem Ohře. Protože v dané trase chybí cyklostezka, dosud tak neměl téměř nikdo krásu této krajiny obdivovat," uvedl starosta pevnostního města René Tomášek (Reset).

Terezín by rád díky nabídce lodní dopravy přilákal hlavně rodiny s dětmi. Obvykle totiž turisté míří do Památníku Terezín. Velké autobusy zastaví před Národním hřbitovem a po prohlídce město opouštějí. "Přitom máme co ukázat i z doby dávno před druhou světovou válkou," uvedl Tomášek. V setrvání turistů delší dobu než jeden den věří i Řehák. "Litoměřice a Terezín jsou opravdu dvě perly okresu, pokud se nám podaří, aby tu lidé strávili déle času, budeme spokojeni. Pomoci by k tomu mohla právě i lodní linka," uvedl Řehák.

Lodní linky jezdí v turistické sezoně i mezi Litoměřicemi a Ústím nad Labem a Ústím a Děčínem. V Litoměřicích zastavují na Labi velké výletní lodě z Německa. "Obliba řeky určitě stoupá, což nás těší. Chceme, aby k přístavišti zajížděly autobusy městské dopravy. Bude tu také mapa s turistickými zajímavostmi ve městě," řekl místostarosta Litoměřic Jiří Adámek (ANO).

Linka mezi Litoměřicemi a Terezínem jezdí denně od 09:00 do 17:00 v hodinových intervalech s výjimkou pondělí. Přes poledne je hodinová pauza.