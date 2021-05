Litevské úřady zakázaly létat přes Bělorusko, EU to zvažuje

Brusel - Litevské úřady zakázaly létat přes Bělorusko letadlům, míří do Litvy či opačným směrem. Uvedla to agentura Interfax s tím, že zákaz začne platit od úterý 25. května. Litevská vláda podle agentury přijala toto rozhodnutí poté, co běloruské úřady v neděli přinutily letoun irských aerolinek Ryanair na trase z Atén do Vilniusu přistát v Minsku, aby mohly zadržet opozičního novináře, nacházejícího se na palubě.

"To, co se stalo, velice jasně ukázalo, že v případě, že naši občané letí ve vzdušném prostoru našeho sousedního státu, bohužel nejsou v bezpečí a nevíme, zda letoun nebude donucen k přistání z těch či oněch důvodů," prohlásil litevský ministr dopravy Marius Skuodis.

O zákazu má piloty vyrozumět řízení letového provozu.

Litevská vláda podle agentury Reuters doporučila svým občanům, aby se zdrželi cest do Běloruska, a vybídla k okamžitému návratu do vlasti Litevce, kteří jsou zrovna v této zemi. Litevský ministr zahraničí označil nedělní akci v Bělorusku za odraz zhoršené bezpečnostní situace v regionu.

Šéfové zemí EU projednají možný zákaz veškerého tranzitu přes Bělorusko

Na přerušení veškeré tranzitní dopravy přes Bělorusko či na zákazu přistávání běloruských aerolinek v Evropské unii se dnes mohou shodnout prezidenti a premiéři členských zemí evropského bloku, kteří budou v Bruselu jednat o společné reakci na nedělní vynucené přistání civilního letadla v Bělorusku. Někteří evropští lídři i činitelé unijních institucí mluví o tom, že před zmíněnými kroky by EU měla sáhnout k rozšíření sankčního seznamu běloruských představitelů, na němž je přes osm desítek jmen včetně prezidenta Alexandra Lukašenka. Předsedající summitu Charles Michel prohlásil, že by se lídři dnes na sankcích mohli shodnout.

Běloruské úřady v neděli přiměly letoun na trase z Řecka do Litvy nouzově přistát v Minsku, aby mohly zatknout novináře a opozičního aktivistu Ramana Prataseviče. Tomu hrozí ve vlasti podle ruských médií 15 let vězení za pořádání masových nepokojů.

Šéf unijní diplomacie Josep Borrell dnes jménem členských zemí běloruský postup odsoudil jako další pokus o umlčení opozice a zároveň ohrožení bezpečnosti stovky pasažérů. Lídři EU podle Borrellova prohlášení zváží "důsledky této akce včetně přijetí opatření vůči odpovědným" lidem.

"Doufám, že se na tom dnes večer shodneme," uvedl předseda Evropské rady Michel s tím, že rozšíření sankcí zařadil na pořad jednání summitu.

Unijní diplomacie si také dnes předvolala běloruského velvyslance při EU, aby mu dala najevo ostrý nesouhlas.

Podle diplomatů budou mít šéfové států a vlád na stole škálu návrhů od potrestání odpovědných činitelů přes zákaz letů běloruské společnosti Belavia do EU až po úplné přerušení leteckého i pozemního tranzitu přes Bělorusko.

Agentura EU pro bezpečnost v letectví (EASA) dnes podle agentury AFP oznámila, že situaci monitoruje a národním leteckým úřadům doporučila zvážit bezpečnost přeletů nad Běloruskem.

"Spolu s mezinárodními partnery budeme pracovat na uzavření běloruského vzdušného prostoru pro mezinárodní lety," prohlásila dnes litevská premiérka Ingrida Šimonytéová, jejíž země patří k zastáncům co nejtvrdšího kurzu vůči Lukašenkovu režimu.

Někteří další činitelé vyzývají k tomu, aby EU rychle uvalila na Bělorusko nové sankce, do nichž by zahrnula i lidi odpovědné za nedělní incident. V tomto smyslu se vyjádřil například belgický premiér Alexander De Croo či eurokomisař pro spravedlnost Didier Reynders, podle něhož by tyto sankce měly předcházet zmíněným omezením provozu.

Na rozdíl od postojů k Rusku nebo Číně se v posledních měsících unijní země na rázném postupu vůči Bělorusku shodují relativně snadno, což je podle diplomatů dáno i menším vlivem této země či jejími slabšími obchodními vazbami na EU.

Evropský blok kvůli loňským volebním manipulacím Lukašenka neuznává jako prezidenta a opakovaně odsuzuje potlačování opozice. Unie již několikrát rozšířila loni zavedený sankční seznam, na němž vedle vůdce režimu figurují desítky jeho představitelů i několik institucí a firem.