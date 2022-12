Listopad v ČR byl teplotně průměrný, na Moravě pršelo dvakrát méně než v Čechách

Praha - Teploty v letošním listopadu v Česku se nevymykaly z obvyklých hodnot naměřených v předposledním měsíci roku. S průměrnou teplotou 4,1 stupně Celsia to spolu s listopady 1976 a 2013 byl 18. až 20. nejteplejší listopad od roku 1961, odkdy meteorologové měsíční průměry v zemi počítají. I co do množství srážek byl minulý měsíc normální, na území Čech ale pršelo nebo sněžilo dvakrát víc než na Moravě a ve Slezsku. Průměrná délka slunečního svitu byla v listopadu 56,2 hodiny, což činí 112 procent takzvaného normálu z let 1991 až 2020, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na webu.

Listopadová teplota vzduchu 4,1 stupně byla o 0,6 stupně vyšší než dlouhodobý průměr. Nejteplejší listopad zažili Češi v roce 1963, kdy průměrná teplota dosáhla 6,4 stupně. Naopak nejchladněji, minus 0,4 stupně, bylo v roce 1988.

V Čechách dosáhla průměrná měsíční teplota vzduchu rovné čtyři stupně Celsia, na Moravě a ve Slezsku bylo o něco tepleji, 4,4 stupně. Za celý měsíc naměřili nejvyšší průměrnou teplotu v pražském Klementinu (6,8 stupně). "Nejchladněji bylo na stanici Sněžka, Poštovna, kde byla průměrná měsíční teplota pouze minus 1,0 stupně Celsia," konstatoval ČHMÚ.

Nejnižší denní teplotu vzduchu, minus 16 stupňů, naměřili 20. listopadu na stanici Orlické Záhoří, Vodárna na Rychnovsku. Naopak měsíčním maximem bylo 20 stupňů, které první listopadový den zaznamenala stanice Vimperk na Prachaticku. Na devíti stanicích ČHMÚ tento den naměřili přes 18 stupňů. Neobvyklá situace nastala 12. a 13. listopadu, kdy byla na většině území inverze. V těchto dnech proto bylo výrazně tepleji na horách než v nižších nadmořských výškách.

Za listopad spadlo na území ČR 34 milimetrů srážek, což představuje 76 procent normálu z let 1991 až 2020. Výrazně více srážek spadlo na území Čech, a to 42 milimetrů, zatímco na Moravě jen 20 milimetrů, dvakrát méně. Nejvíc pršelo v Plzeňském kraji, kde spadlo 51 litrů vody na metr čtvereční. Stanicí, kde naměřili nejvíc srážek, byl šumavský Špičák, přes 98 milimetrů. Nejsušším krajem byl v listopadu Jihomoravský kraj s 15 milimetry srážek. V listopadu spadlo nejvíc sněhu - 42 centimetrů - na šumavské stanici Plechý.

Nejsušší za celou dobu měření zůstává listopad 2011, kdy téměř nepršelo a průměrný úhrn činil pouze jeden milimetr. Dosud nejbohatší na srážky byly listopady 2007 a 2015, kdy v Česku spadlo v průměru 74 milimetrů srážek.