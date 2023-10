Lipavský se vyjádří k návštěvě Izraele a letecké evakuaci českých občanů

Praha - Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) se dnes ráno na mimořádném briefingu vyjádří ke své návštěvě Izraele a letecké evakuaci desítek českých občanů, kteří v Izraeli uvázli kvůli teroristickým útokům palestinských radikálů. Lipavský přicestoval do Izraele jako první zahraniční státník po sobotních útocích, setkal se tam se svým protějškem Elim Kohenem a prezidentem Jicchakem Herzogem.

Lipavský do Izraele dorazil v úterý odpoledne z ministerského zasedání Evropské unie a Rady pro spolupráci arabských států Zálivu v Ománu. Ve vládním speciálu s ním do Prahy odcestovalo 34 českých občanů, letoun by měl přistát dnes v noci na letišti v Praze - Kbelích. České velvyslanectví v Tel Avivu je v kontaktu i s dalšími českými občany v Izraeli a zjišťuje zájem o případné další repatriace, uvedlo v tiskové zprávě ministerstvo zahraničí. Ústředí úřadu je také v kontaktu s členskými státy EU pro případné evakuační lety dalších zemí.

Lipavského cestu do Izraele ocenili prezident Petr Pavel, premiér Petr Fiala (ODS) i další představitelé vládní koalice. Někteří zároveň poukazovali na vyjádření předsedy opozičního hnutí ANO Andreje Babiše ve Sněmovně, kde kritizoval to, že se vláda nepostarala o české občany a nezajistila jejich repatriaci. Návštěvu Lipavského v Jeruzalémě ocenil i izraelský prezident Herzog, podle kterého je známkou hlubokého přátelství a solidarity mezi národy.

Radikálové z palestinského hnutí Hamás začali v sobotu ostřelovat izraelská města a vnikli na izraelské území, kde zabíjeli a unášeli vojáky i civilisty včetně dětí. Izraelská vláda oznámila, že země je ve válce, a reagovala rozsáhlými nálety na Pásmo Gazy, které Hamás ovládá. Konflikt už si vyžádal tisíce obětí a zraněných na obou stranách. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondělí označil nálety na Pásmo Gazy za pouhý začátek odvety. Očekává se proto, že Izrael zahájí rozsáhlou ofenzívu.