Lipavský: Přístupové rozhovory EU s Ukrajinou by mohly začít ještě letos

Praha - Proces vstupu Ukrajiny do EU by mohl být podle ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) zahájen ještě letos, pokud se k tomu podaří přesvědčit všechny státy unie. Lipavský to dnes uvedl v pořadu Partie Terezie Tománkové. Reagoval tak na záměr prezidenta Petra Pavla, který se hodlá v souladu s postojem české diplomacie zasazovat o zahájení příslušných přístupových rozhovorů ještě do konce letošního roku, o což usiluje i Kyjev.

"Já si to představit umím, ale musí na tom být shoda v celé sedmadvacítce," řekl Lipavský k možnosti, že by přístupová jednání EU s Ukrajinou začala ještě letos. Podle něj je ale k tomu mnoho států unie skeptická a Česko se snaží jejich obavy rozptýlit. Ukrajina bude muset splnit podle ministra všechny podmínky, "nemůže mít žádné úlevy".

Bývalý diplomat a poslanec opozičního hnutí SPD Jiří Kobza v televizní debatě zopakoval, že Ukrajina by se podle tohoto opozičního hnutí neměla stát členem EU. Zdůvodnil to mimo jiné oligarchizací ukrajinské společnosti a mírou korupce. Pokud se Ukrajina stane členem unie, bude to v horizontu desítek let, míní Kobza. Podle Lipavského tato lhůta bude mnohem kratší, i když Ukrajina nebude mít žádné úlevy.

Ukrajina získala status kandidátské země na členství v EU v roce 2022. Dostala loni od Bruselu sedm doporučení, kterými by se měla řídit, aby se přiblížila členství v unijním bloku. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová letos v lednu sdělila, že Ukrajina v plnění těchto doporučení učinila značný pokrok. Doporučení se týkají domácí politiky a soudnictví, například boje s korupcí nebo procedury schvalování soudců ukrajinského ústavního soudu.

Lipavský a Kobza se shodovali v tom, že ruskou válku proti Ukrajině může ukončit pouze diplomacie. Zatímco Lipavský ale urovnání podmiňuje obnovením územní celistvosti Ukrajiny, opoziční poslanec je i pro "špatný mír", tedy zastavení bojů bez územních podmínek. Prostředníkem by mohla být Čína v zájmu svého obchodu, míní Kobza.

Protiruské sankce EU a USA podle Lipavského odrazují od většího sbližování s režimem ruského prezidenta Vladimira Putina. Kobza má za to, že čínské hospodářství díky protiruským sankcím posiluje.

Lipavský také uvedl, že si nechá prověřit informace o tom, že je v ruských obchodech navzdory sankcím k dostání české zboží. Podle ministra to může být způsobeno reexportem z dalších postsovětských zemí.