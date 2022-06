Lipavský potvrdil informaci o úmrtí českého dobrovolnika na Ukrajině

Praha - Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) potvrdil informaci o úmrtí českého občana na Ukrajině. Muž přišel o život v pátek na Donbasu v bojích s ruskou armádou. Podle dostupných informací byl prvním zabitým z českých dobrovolníků, kteří se připojili k ukrajinským ozbrojeným silám. Ministerstvo zahraničí podle svého šéfa nemá informace o tom, že by někteří čeští dobrovolníci skončili v ruském zajetí.

"Mohu potvrdit, že na Ukrajině zemřel jeden český občan, že se to odehrálo v doněcké oblasti," řekl novinářům Lipavský. Podle něj okolnosti úmrtí ministerstvo zahraničí nadále prověřuje, je v kontaktu s ukrajinskými úřady a snaží se kontaktovat rodinu zemřelého, jehož tělo má být v neděli převezeno do oblasti Charkova. "Zítra (v neděli) by mělo být převezeno tělo tohoto občana do charkovské oblasti," dodal ministr. Podle něj jeho úřad informace ověřuje a případ řeší pracovníci kyjevského zastupitelského úřadu, detaily nechtěl upřesnit či sdělit.

Obětí byl podle informací ze sociálních sítí muž z Třebíče. Česká televize uvedla, že zemřel po zásahu minometným granátem, na Ukrajině působil několik měsíců. Ruská tisková agentura TASS dnes napsala, že Rusové zničili shromaždiště "zahraničních žoldnéřů“ u Charkova.

Povolení prezidenta Miloše Zemana začlenit se do ukrajinské armády získala v květnu stovka českých dobrovolníků, podrobnosti o skutečném počtu ale nejsou k dispozici. Podle informací Hradu z 11. května hlava státu povolila vstup do ukrajinských ozbrojených sil 103 Čechům. Dalším dvěma stovkám žádostí nevyhověla. Premiér Petr Fiala (ODS) se na začátku března se Zemanem dohodl na tom, že lidem, kteří odjedou bojovat za Ukrajinu, mohou garantovat beztrestnost abolicí.

Čeští dobrovolníci se do bojů na Ukrajině, která čelí ruské agresi od 24. února, zapojili zřejmě měsíc po vypuknutí konfliktu. Koncem března se objevily snímky, které některé z nich zachytily v Irpini u Kyjeva.

České úřady přesně nevědí, kolik lidí z Česka nyní pobývá na Ukrajině. "Nemůžeme ani mít celkový přehled," podotkl ministr Lipavský. Poukázal na to, že spoje na Ukrajinu jezdí a otevřené jsou i hraniční přechody. V provozu je také český zastupitelský úřad v Kyjevě. Před cestami na Ukrajinu ministerstvo ale dál varuje, lidé tam cestují na vlastní riziko. Mohou se registrovat v systému Drozd.